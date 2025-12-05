Алчевский металлургический комбинат, вероятно, атаковали дроны: в соцсетях появилось видео

В оккупированном Алчевске Луганской области, вероятно, атакован Алчевский металлургический комбинат (АМК), передает УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Местные каналы сообщают об атаке БПЛА на город и публикуют видео.

На одном из них закадровый голос говорит, что, видимо, попали в "кислородный". Вероятно, речь идет о Кислородном цехе ОАО "АМК".

Видео ASTRA не верифицировано.

Оккупационные власти "лнр" атаку не комментировали.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, рф). Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области рф.