18:15 • 1790 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 7592 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 12440 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 28693 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 24757 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 29489 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41490 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48316 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41073 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 72278 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Алчевский металлургический комбинат, вероятно, атаковали дроны: в соцсетях появилось видео

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В оккупированном Алчевске Луганской области, вероятно, атакован Алчевский металлургический комбинат. Местные каналы сообщают об атаке БПЛА на город и публикуют видео, где закадровый голос указывает на возможное попадание в кислородный цех.

Алчевский металлургический комбинат, вероятно, атаковали дроны: в соцсетях появилось видео

В оккупированном Алчевске Луганской области, вероятно, атакован Алчевский металлургический комбинат (АМК), передает УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Местные каналы сообщают об атаке БПЛА на город и публикуют видео.

На одном из них закадровый голос говорит, что, видимо, попали в "кислородный". Вероятно, речь идет о Кислородном цехе ОАО "АМК".

Видео ASTRA не верифицировано.

Оккупационные власти "лнр" атаку не комментировали.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, рф). Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области рф.

Антонина Туманова

