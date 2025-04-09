Юн Сок Ёль

О Се Хун, мэр Сеула, 13 апреля объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Южной Кореи. Выборы состоятся 3 июня
после импичмента бывшего лидера Юн Сук Ёля.
Правительство Южной Кореи планирует провести выборы президента 3 июня после отстранения Юн Сок Ёля. Регистрация кандидатов
продлится до 11 мая, а кампания стартует 12 мая.
Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля из-за объявления военного положения. В стране в течение
60 дней должны состояться досрочные выборы.
Сеул готовится к экономическим вызовам после объявления США новых пошлин. Премьер-министр Хан Дак Су поручил поддержать
пострадавшие отрасли и активизировать переговоры с Вашингтоном.
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, восстановив его в должности и. о. президента. Это
произошло на фоне политического кризиса и ожидания решения по импичменту президента Юна.
США обозначили Южную Корею как "чувствительную" страну. Сеул выразил обеспокоенность и ведет переговоры с Вашингтоном.
Правительство Южной Кореи призывает граждан к спокойствию в преддверии ожидаемого вердикта Конституционного суда по импичменту
президента. Власти мобилизовали значительные силы безопасности в центре Сеула.