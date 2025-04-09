Юн Сок Ёль

В Южной Корее суд отклонил импичмент премьеру: восстановил его в должности исполняющего обязанности президента

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, восстановив его в должности и. о. президента. Это произошло на фоне политического кризиса и ожидания решения по импичменту президента Юна.