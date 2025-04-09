Юн Сок Ёль

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25234 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 33535 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 43258 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51118 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 63816 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55146 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54778 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 116966 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81248 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224093 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
52%
Популярные новости

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 37308 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31155 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82832 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17194 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 14605 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82842 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 116966 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224093 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401480 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394048 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10142 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13674 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14161 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17205 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74471 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Юн Сок Ёль

Президент Южной Кореи с 2022 года
Новости по теме

Мэр Сеула О Се Хун будет баллотироваться на пост президента Южной Кореи

О Се Хун, мэр Сеула, 13 апреля объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Южной Кореи. Выборы состоятся 3 июня после импичмента бывшего лидера Юн Сук Ёля.

Новости Мира • 9 апреля, 10:10 • 7546 просмотра

В Южной Корее после импичмента президента определили дату новых выборов

Правительство Южной Кореи планирует провести выборы президента 3 июня после отстранения Юн Сок Ёля. Регистрация кандидатов продлится до 11 мая, а кампания стартует 12 мая.

Новости Мира • 7 апреля, 07:33 • 7628 просмотра

Суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юна и отстранил его от должности

Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля из-за объявления военного положения. В стране в течение 60 дней должны состояться досрочные выборы.

Новости Мира • 4 апреля, 07:46 • 6713 просмотра

Южная Корея реагирует на пошлины США: поддержка автопрома и переговоры

Сеул готовится к экономическим вызовам после объявления США новых пошлин. Премьер-министр Хан Дак Су поручил поддержать пострадавшие отрасли и активизировать переговоры с Вашингтоном.

Новости Мира • 3 апреля, 01:12 • 4686 просмотра

В Южной Корее суд отклонил импичмент премьеру: восстановил его в должности исполняющего обязанности президента

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, восстановив его в должности и. о. президента. Это произошло на фоне политического кризиса и ожидания решения по импичменту президента Юна.

Новости Мира • 24 марта, 07:23 • 20733 просмотра

США добавили Южную Корею в список "чувствительных" стран на фоне ядерных вопросов

США обозначили Южную Корею как "чувствительную" страну. Сеул выразил обеспокоенность и ведет переговоры с Вашингтоном.

Новости Мира • 15 марта, 08:37 • 16518 просмотра

Южная Корея призывает к спокойствию в преддверии решения по импичменту Юн Сук Ёля

Правительство Южной Кореи призывает граждан к спокойствию в преддверии ожидаемого вердикта Конституционного суда по импичменту президента. Власти мобилизовали значительные силы безопасности в центре Сеула.

Новости Мира • 14 марта, 04:05 • 16954 просмотра