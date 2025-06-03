Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

Сегодня, 3 июня, в Южной Корее проходит основной тур президентских выборов. Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был отстранен от должности в декабре 2024 года и сейчас находится под следствием по делу о восстании против государства. Кто претендует сейчас на президентское кресло в этой отдаленной азиатской стране и как результаты выборов могут повлиять на Украину - разбирался корреспондент УНН.

Выборы президента в Южной Корее

В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение и попытался вывести на улицы армию, аргументируя это необходимостью бороться с угрозой со стороны Северной Кореи. Это решение не поддержал парламент Южной Кореи - резолюция об отмене военного положения была принята 190-ма голосами из трехсот. Теперь бывший президент предстал перед судом за свои действия.

"Время переворотов в Южной Корее уже прошло. Начиная с падения режима Ли Сынмана и до 90-х годов это продержалось, когда южнокорейские военные оказывали существенное влияние на политику. Сейчас Южная Корея все же стала демократией. Как мы видим из ситуации, когда президент пытался ввести военное положение, институты в Южной Корее работают и способны противодействовать таким вызовам", - пояснил политолог Андрей Золотарев.

29 мая в Южной Корее стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Основное состоится сегодня, 3 июня. Известно, что за кресло президента соревнуются шесть кандидатов.

Согласно опросам тройка лидеров выглядит следующим образом:

кандидат от Либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мен лидирует с 49,2% голосов избирателей;

Ким Мун Су из консервативной Партии народной власти имеет поддержку в 36,8%;

Ли Чжун Сок из Новой реформаторской партии занял третье место с 10,3% народной поддержки.

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Выборы в Южной Корее и Украина

Системно позиция Южной Кореи вряд ли сильно изменится. Она с Украиной, но помогает только гуманитарно. Несмотря на политические различия между кандидатами в президенты, я не думаю, что в Южной Корее что-то сильно изменится в плане геополитического вектора - считает Андрей Золотарев.

При этом политолог добавил, что в целом Южная Корея будет и в дальнейшем поддерживать Украину. Возможно даже новый лидер государства возьмет пример с Японии и поможет Украине финансово.

"Южная Корея и в дальнейшем будет поддерживать. Возможно, будет, как и Япония, оказывать финансовую помощь Украине. Но что касается военной помощи, что касается оружия, то это нельзя", - подчеркнул Золотарев.

Скептицизм Андрея Золотарева разделяет другой политолог Тарас Загородний. Подчеркивая мнение, что Южная Корея является перспективным партнером для нашего государства, Загородний выразил сомнение, что новый президент этой страны будет уделять много внимания такому далекому для него государству, как Украина.

Они так далеко не работают. Мы должны понимать, что Южная Корея это перспективный партнер в первую очередь в плане совместного производства оружия. Но будут ли они это делать – это большой вопрос. Там есть много факторов, которые мы не видим извне, ведь Азия сама по себе достаточно специфическая. В частности они видят, что сейчас есть только три страны с опытом ведения современной войны – это Украина, россия и Северная Корея - пояснил Загородний.

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Перспективный партнер Украины

При этом эксперты сходятся во мнении, что для Украины партнерство с Южной Кореей является очень перспективным и нашей стране стоит активизировать свои усилия в этом направлении.

"Если бы там была перспектива прихода к власти сил, которые заняли бы более проукраинскую позицию, то в Южной Корее очень много интересного в плане электроники, оружия, оборудования для военно-промышленного комплекса", - отметил Андрей Золотарев.

Тарас Загородний обратил внимание, что для самой Южной Кореи сотрудничество с Украиной также может быть полезным. Особенно теперь, когда солдаты Северной Кореи сражаются против Украины в реальной войне, а благодаря россии модернизируют свой военно-промышленный комплекс и имеют натренированных солдат.

Сеул видит, что Северная Корея активно модернизирует свой ВПК за счет россиян. Есть обученные солдаты. То есть, для Южной Кореи опасности больше растут. Поэтому входить с ними в сотрудничество нужно. Вопрос стоит относительно экспорта нашего оружия, ведь для построения отношений нужно что-то дать. И у нас должен быть установлен этот контакт, ведь Южная Корея перспективна с точки зрения производства и сотрудничества после войны - отметил Загородний.

В качестве итога, Тарас Загородний высказал мнение, что результаты президентских выборов в Южной Корее не сильно повлияют на отношение этого государства к Украине. Но это не является чем-то плохим, ведь Украине есть с кем развивать сотрудничество, а именно со странами, с которыми она разделяет риски.

"Я не думаю, что у них что-то изменится после выборов в плане отношения к Украине. Но нам и так есть с кем работать – Норвегия, Швеция, Финляндия – те страны, с которыми мы разделяем риски. А разделяет ли Украина риски с Южной Кореей? Не разделяет, потому что слишком далеко друг от друга. На Корею Китай влияет, там есть прокитайская партия. Поэтому я больших прорывов не ожидаю", - подытожил Загородний.

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