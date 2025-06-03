$41.530.00
47.070.27
ukenru
Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов
Эксклюзив
06:00 • 3074 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 40145 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 68250 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 95965 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 107151 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 184180 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 167224 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 163977 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 211094 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 215161 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
65%
750мм
Популярные новости

На моторном заводе в нижегородской области рф взорвалась фура: в сети появилось видео

2 июня, 23:33 • 14768 просмотра

ISW: Отказ рф предоставить проект "меморандума" до встречи в Стамбуле сорвал переговоры

01:38 • 21482 просмотра

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

02:10 • 4134 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

02:41 • 9780 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

03:12 • 13060 просмотра
публикации

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 40152 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 184182 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 343779 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 385349 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 399140 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 46 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 133137 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 139427 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 217977 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 157386 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

Киев • УНН

 • 2808 просмотра

В Южной Корее проходят президентские выборы. Эксперты считают, что системная поддержка Украины не изменится, больших прорывов в сотрудничестве ожидать не стоит.

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

Сегодня, 3 июня, в Южной Корее проходит основной тур президентских выборов. Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был отстранен от должности в декабре 2024 года и сейчас находится под следствием по делу о восстании против государства. Кто претендует сейчас на президентское кресло в этой отдаленной азиатской стране и как результаты выборов  могут повлиять на Украину - разбирался корреспондент УНН.

Выборы президента в Южной Корее

В декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение и попытался вывести на улицы армию, аргументируя это необходимостью бороться с угрозой со стороны Северной Кореи. Это решение не поддержал парламент Южной Кореи - резолюция об отмене военного положения была принята 190-ма голосами из трехсот. Теперь бывший президент предстал перед судом за свои действия.

"Время переворотов в Южной Корее уже прошло. Начиная с падения режима Ли Сынмана и до 90-х годов это продержалось, когда южнокорейские военные оказывали существенное влияние на политику. Сейчас Южная Корея все же стала демократией. Как мы видим из ситуации, когда президент пытался ввести военное положение, институты в Южной Корее работают и способны противодействовать таким вызовам", - пояснил политолог Андрей Золотарев.

29 мая в Южной Корее стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Основное состоится сегодня, 3 июня. Известно, что за кресло президента соревнуются шесть кандидатов.

Согласно опросам тройка лидеров выглядит следующим образом:

  • кандидат от Либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мен лидирует с 49,2% голосов избирателей;
    • Ким Мун Су из консервативной Партии народной власти имеет поддержку в 36,8%;
      • Ли Чжун Сок из Новой реформаторской партии занял третье место с 10,3% народной поддержки.

        В Южной Корее стартовало досрочное голосование на выборах президента29.05.25, 09:55 • 2760 просмотров

        Выборы в Южной Корее и Украина

        Системно позиция Южной Кореи вряд ли сильно изменится. Она с Украиной, но помогает только гуманитарно. Несмотря на политические различия между кандидатами в президенты, я не думаю, что в Южной Корее что-то сильно изменится в плане геополитического вектора

        - считает Андрей Золотарев.

        При этом политолог добавил, что в целом Южная Корея будет и в дальнейшем поддерживать Украину. Возможно даже новый лидер государства возьмет пример с Японии и поможет Украине финансово.

        "Южная Корея и в дальнейшем будет поддерживать. Возможно, будет, как и Япония, оказывать финансовую помощь Украине. Но что касается военной помощи, что касается оружия, то это нельзя", - подчеркнул Золотарев.

        Скептицизм Андрея Золотарева разделяет другой политолог Тарас Загородний. Подчеркивая мнение, что Южная Корея является перспективным партнером для нашего государства, Загородний выразил сомнение, что новый президент этой страны будет уделять много внимания такому далекому для него государству, как Украина.

        Они так далеко не работают. Мы должны понимать, что Южная Корея это перспективный партнер в первую очередь в плане совместного производства оружия. Но будут ли они это делать – это большой вопрос. Там есть много факторов, которые мы не видим извне, ведь Азия сама по себе достаточно специфическая. В частности они видят, что сейчас есть только три страны с опытом ведения современной войны – это Украина, россия и Северная Корея

        - пояснил Загородний.

        Северная Корея поставляет в россию почти половину всего боекомплекта рф - посол Южной Кореи при ООН30.04.25, 01:22 • 4465 просмотров

        Перспективный партнер Украины

        При этом эксперты сходятся во мнении, что для Украины партнерство с Южной Кореей является очень перспективным и нашей стране стоит активизировать свои усилия в этом направлении.

        "Если бы там была перспектива прихода к власти сил, которые заняли бы более проукраинскую позицию, то в Южной Корее очень много интересного в плане электроники, оружия, оборудования для военно-промышленного комплекса", - отметил Андрей Золотарев.

        Тарас Загородний обратил внимание, что для самой Южной Кореи сотрудничество с Украиной также может быть полезным. Особенно теперь, когда солдаты Северной Кореи сражаются против Украины в реальной войне, а благодаря россии модернизируют свой военно-промышленный комплекс и имеют натренированных солдат.

        Сеул видит, что Северная Корея активно модернизирует свой ВПК за счет россиян. Есть обученные солдаты. То есть, для Южной Кореи опасности больше растут. Поэтому входить с ними в сотрудничество нужно. Вопрос стоит относительно экспорта нашего оружия, ведь для построения отношений нужно что-то дать. И у нас должен быть установлен этот контакт, ведь Южная Корея перспективна с точки зрения производства и сотрудничества после войны

        - отметил Загородний.

        В качестве итога, Тарас Загородний высказал мнение, что результаты президентских выборов в Южной Корее не сильно повлияют на отношение этого государства к Украине. Но это не является чем-то плохим, ведь Украине есть с кем развивать сотрудничество, а именно со странами, с которыми она разделяет риски.  

        "Я не думаю, что у них что-то изменится после выборов в плане отношения к Украине. Но нам и так есть с кем работать – Норвегия, Швеция, Финляндия – те страны, с которыми мы разделяем риски. А разделяет ли Украина риски с Южной Кореей? Не разделяет, потому что слишком далеко друг от друга. На Корею Китай влияет, там есть прокитайская партия. Поэтому я больших прорывов не ожидаю", - подытожил Загородний.

        Южная Корея заявила, что группа солдат КНДР пытались форсировать границу между странами08.04.25, 14:33 • 8056 просмотров

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        политикаНовости Мира
        Юн Сок Ёль
        Северная Корея
        Финляндия
        Южная Корея
        Швеция
        Норвегия
        Китай
        Украина
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9