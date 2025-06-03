Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

Сьогодні, 3 червня, в Південній Кореї проходить основний тур президентських виборів. Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль був відсторонений від посади у грудні 2024 року і зараз перебуває під слідством у справі щодо повстання проти держави. Хто претендує зараз на президентське крісло у цій віддаленій азійській країні і як результати виборів можуть вплинути на Україну - розбирався кореспондент УНН.

Вибори президента у Південній Кореї

У грудні 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні військовий стан та спробував вивести на вулиці армію, аргументуючи це необхідністю боротися з загрозою з боку Північної Кореї. Це рішення не підтримав парламент Південної Кореї - резолюція про скасування військового стану була ухвалена 190-ма голосами з трьохсот. Тепер колишній президент постав перед судом за свої дії.

"Час переворотів у Південній Кореї вже пройшов. Починаючи з падіння режиму Лі Синмана і до 90-их років це протрималося, коли південнокорейські військові мали суттєвий вплив на політику. Зараз Південна Корея все таки стала демократією. Як ми бачимо з ситуації, коли президент намагався ввести воєнний стан, інституції у Південній Кореї працюють і здатні протидіяти таким викликам", - пояснив політолог Андрій Золотарьов.

29 травня в Південній Кореї стартувало дострокове голосування на президентських виборах. Основне відбудеться сьогодні, 3 червня. Відомо, що за крісло президента змагаються шість кандидатів.

Згідно з опитуваннями трійка лідерів виглядає наступним чином:

кандидат від Ліберальної Демократичної партії Лі Чже Мен лідирує з 49,2% голосів виборців;

Кім Мун Су з консервативної Партії народної влади має підтримку у 36,8%;

Лі Чжун Сок з Нової реформаторської партії посів третє місце з 10,3% народної підтримки.

У Південній Кореї стартувало раннє голосування на виборах президента країни

Вибори в південній Кореї та Україна

Системно позиція Південної Кореї навряд сильно зміниться. Вона з Україною, але допомагає лише гуманітарно. Попри політичні відмінності між кандидатами у президенти, я не думаю, що у Південній Кореї щось сильно зміниться у плані геополітичного вектору - вважає Андрій Золотарьов.

При цьому політолог додав, що в цілому Південна Корея буде і надалі підтримувати Україну. Можливо навіть новий лідер держави візьме приклад з Японії і допоможе Україні фінансово.

"Південна Корея і надалі буде підтримувати. Можливо, буде, як і Японія, надавати фінансову допомогу Україні. Але щодо військової допомоги, щодо зброї, то це зась", - підкреслив Золотарьов.

Скептицизм Андрія Золотарьова поділяє інший політолог Тарас Загородній. Наголошуючи на думці, що Південна Корея є перспективним партнером для нашої держави, Загородній висловив сумнів, що новий президент цієї країни буде приділяти багато уваги такій далекій для нього державі, як Україна.

Вони так далеко не працюють. Ми повинні розуміти, що Південна Корея це перспективний партнер в першу чергу в плані спільного виробництва зброї. Але чи будуть вони це робити – це велике питання. Там є багато факторів, які ми не бачимо ззовні, адже Азія сама по собі достатньо специфічна. Зокрема вони бачать, що зараз є лише три країни з досвідом ведення сучасної війни – це Україна, росія та Північна Корея - пояснив Загородній.

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Перспективний партнер України

При цьому експерти сходяться в думці, що для України партнерство з Південною Кореєю є дуже перспективним і нашій країні варто активізувати свої зусилля в цьому напрямку.

"Якби там була перспектива приходу до влади сил, які зайняли б більш проукраїнську позицію, то в Південній Кореї дуже багато цікавого в плані електроніки, зброї, обладнання для військово-промислового комплексу", - зазначив Андрій Золотарьов.

Тарас Загородній звернув увагу, що для самої Південної Кореї співпраця з Україною також може бути корисною. Особливо тепер, коли солдати Північної Кореї б’ються проти України у реальній війні, а завдяки росії модернізують свій воєнно-промисловий комплекс та мають натренованих солдатів.

Сеул бачить, що Північна Корея активно модернізує свій ВПК за рахунок росіян. Є навчені солдати. Тобто, для Південної Кореї небезпеки більше ростуть. Тож входити з ними у співпрацю потрібно. Питання стоїть щодо експорту нашої зброї, адже для побудови відносин треба щось дати. І у нас має бути встановлено цей контакт, адже Південна Корея перспективна з точки зору виробництва і співпраці після війни - зазначив Загородній.

Як підсумок, Тарас Загородній висловив думку, що результати президентських виборів у Південній Кореї не сильно вплинуть на ставлення цієї держави до України. Але це не є чимось поганим, адже Україні є з ким розвивати співпрацю, а саме з країнами, з якими вона поділяє ризики.

"Я не думаю, що в них щось зміниться після виборів у плані ставленні до України. Але нам і так є з ким працювати – Норвегія, Швеція, Фінляндія – ті країни, з якими ми розділяємо ризики. А чи розділяє Україна ризики з Південною Кореєю? Не розділяє, тому що надто далеко одне від одного. На Корею Китай впливає, там є прокитайська партія. Тож я великих проривів не очікую", - підсумував Загородній.

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