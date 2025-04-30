Північна Корея постачає до росії майже половину всього боєкомплекту рф - посол Південної Кореї при ООН
Київ • УНН
За даними Південної Кореї, КНДР постачає майже половину боєприпасів для російської армії. Понад 1,5 роки тому Північна Корея "посилилася в плані персоналу".
Постійний представник Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг заявив, що постачання боєприпасів з Північної Кореї складають майже половину всього боєкомплекту рф. Про це Хванг заявив під час засідання Радбезу ООН, передає УНН.
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За його словами, амуніція Північної Кореї використовується на полі бою.
Північнокорейські артсистеми забрали невинні українські життя включно з тим, що відбулося минулої неділі. Постачання боєприпасів з Північної Кореї складають майже половину всього боєкомплекту рф.
Він зазначив, що понад 1,5 роки тому Північна Корея посилилася в плані персоналу.
"10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені в росію", - повідомив представник Південної Кореї при ООН.
Нагадаємо
Північна Корея вперше підтвердила, що спрямувала своїх військових для підтримки росії у війні проти України відповідно до договору про взаємну оборону.
Під час бойових дій у Курській області росіяни залучали військових з Північної Кореї. 26 квітня москва офіційно повідомила про таку співпрацю, хоча раніше заперечувала її.
КНДР сприяють затягуванню війни росії проти України й несуть за це відповідальність - Держдеп США28.04.25, 10:05 • 5334 перегляди