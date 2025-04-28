КНДР сприяють затягуванню війни росії проти України й несуть за це відповідальність - Держдеп США

Північна Корея та інші треті країни "сприяють затягуванню" війни між рф та Україною і "несуть відповідальність" за це, заявив речник Державного департаменту США - через кілька годин після того, як Пхеньян уперше офіційно визнав відправку своїх військових до росії. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

"Такі треті країни, як КНДР, які сприяють затягуванню війни між росією та Україною, несуть відповідальність", - сказав представник, відповідаючи на запит Yonhap News Agency.



"Ми продовжуємо висловлювати занепокоєння прямою участю КНДР у війні. Розгортання військових КНДР у росії та будь-яка підтримка, яку рф надає КНДР у відповідь, повинні бути припинені", - додав посадовець.

Також речник зазначив, що підготовка російською стороною північнокорейських солдатів порушує низку резолюцій Ради Безпеки ООН, які загалом забороняють надання або отримання військової підготовки чи допомоги з або до КНДР.

США закликали Пхеньян припинити розгортання військ, а росію - припинити будь-яку підтримку Північної Кореї.

Нагадаємо

Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України, згідно з договором про взаємну оборону. Війська КНДР беруть участь у бойових діях в курській області.