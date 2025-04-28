КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для війни проти України
Київ • УНН
Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України, згідно з договором про взаємну оборону. Війська КНДР беруть участь у бойових діях в курській області.
Північна Корея вперше підтвердила, що спрямувала своїх військових для підтримки росії у війні проти України відповідно до договору про взаємну оборону. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення південнокорейського агентства Yonhap.
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Зазначається, що відправка військ КНДР була здійснена за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою, повідомило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).
Посилаючись на Центральну військову комісію Північної Кореї, KCNA повідомило про перше підтвердження розгортання військ у росії через кілька місяців після того, як тисячі північнокорейських військ були направлені до росії для бойових дій у прифронтовій курській області
Як зазначили у KCNA, "операція зі звільнення курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію російської федерації була успішно завершена".
Нагадаємо
Днями росія офіційно визнала залучення бійців КНДР у бойових діях у Курській області. Раніше москва це заперечувала та підробляла документи для них.
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