КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для війни проти України

Північна Корея вперше підтвердила, що спрямувала своїх військових для підтримки росії у війні проти України відповідно до договору про взаємну оборону. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення південнокорейського агентства Yonhap.

Зазначається, що відправка військ КНДР була здійснена за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою, повідомило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

Посилаючись на Центральну військову комісію Північної Кореї, KCNA повідомило про перше підтвердження розгортання військ у росії через кілька місяців після того, як тисячі північнокорейських військ були направлені до росії для бойових дій у прифронтовій курській області