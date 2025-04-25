Зеленський: у балістиці з КНДР, якою рф вдарила по Києву, 116 компонентів з інших країн, більшість вироблена американськими компаніями

Для смертоносного удару рф по Києву використано балістику з КНДР, у ракеті - щонайменше 116 компонентів з інших країн, більшість - вироблена американськими компаніями, повідомив у п'ятницю Президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

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"Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. Тоді росіянам, на жаль, вдалося вбити 12 наших людей в Києві, майже 90 були поранені в місті", - написав Зеленський.

Зараз, зі слів Президента, у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціями.

Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями - повідомив Зеленський.

Президент наголосив: "У сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Саме тому важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях".

"Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на росію за цю війну, на її спільників. Ми наполягаємо на тому, що росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню", - вказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію Президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. "Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це росія відкидає", - зазначив Президент.

"Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", - наголосив Зеленський.

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла - місія ООН