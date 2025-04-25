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Калибр (семейство ракет)

Зеленский: в баллистике из КНДР, которой рф ударила по Киеву, 116 компонентов из других стран, большинство произведено американскими компаниями

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В смертоносной ракете, которой россия ударила по Киеву, обнаружили 116 компонентов из других стран. Большинство из них произведено американскими компаниями.

Зеленский: в баллистике из КНДР, которой рф ударила по Киеву, 116 компонентов из других стран, большинство произведено американскими компаниями

Для смертоносного удара рф по Киеву использована баллистика из КНДР, в ракете - по меньшей мере 116 компонентов из других стран, большинство - произведено американскими компаниями, сообщил в пятницу Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россиянам, к сожалению, удалось убить 12 наших людей в Киеве, почти 90 были ранены в городе", - написал Зеленский.

Сейчас, со слов Президента, в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.

Продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи. Недостаточность давления на россию дает им возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников дает возможность производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: "В современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов, и любая страна, становящаяся жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников. Именно поэтому важно, чтобы и защита была основана на коллективных усилиях".

"Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет нам системы ПВО и ракеты к ним. Мы благодарим всех, кто сохраняет давление на россию за эту войну, на ее сообщников. Мы настаиваем на том, что россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня", - указал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение Президента Трампа относительно тишины в небе, на море и на фронте. "Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение россии прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам. Все это россия отвергает", - отметил Президент.

"Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - подчеркнул Зеленский.

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН25.04.25, 13:31 • 4542 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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