Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году

Осень для владельцев садов — важный этап подготовки плодовых деревьев и ягодных кустарников к следующему сезону. После завершения плодоношения растения постепенно переходят в состояние зимнего покоя. Однако до наступления холодов их корневая система ещё может усваивать питательные вещества. Правильно подобранные удобрения помогают обеспечить деревья необходимыми элементами, поддержать их устойчивость к неблагоприятным условиям и создать предпосылки для будущего урожая.

В то же время не все удобрения подходят для осеннего использования, а чрезмерная подкормка может принести больше вреда, чем пользы. Какие средства стоит выбрать для яблонь, груш, слив, вишен и ягодных кустарников, как правильно их применять и можно ли обойтись органикой, рассказывает УНН.

Почему сад нуждается в подкормке осенью

В течение весны и лета плодовые деревья расходуют питательные вещества на рост побегов, формирование листьев, цветение и развитие плодов. Часть этих элементов поступает из почвы, поэтому при интенсивном плодоношении их запасы могут уменьшаться. После сбора урожая растения продолжают накапливать питательные вещества в корнях, стволах и ветвях. Эти резервы они используют во время возобновления роста весной, в частности до того, как корневая система начнёт активно работать.

Опытные садоводы советуют начинающим: вносить удобрения каждый год не нужно. Если дерево здорово, нормально растёт, а почва обеспечена питательными веществами, дополнительная подкормка может быть излишней.

А наиболее точно определить потребность кустарников и растений в саду в поддержке удобрениями помогает анализ почвы.

Какие питательные вещества нужны растениям осенью

Для осенней подкормки чаще всего используют удобрения, содержащие фосфор и калий. Именно эти элементы играют важную роль в развитии корневой системы и физиологической подготовке многолетних растений к зимнему периоду.

Фосфор участвует в энергетическом обмене, развитии корней и других жизненно важных процессах. Его недостаток может угнетать рост растений и негативно влиять на продуктивность. Калий регулирует водный баланс, участвует в работе ферментов и помогает поддерживать устойчивость растений к засухе и низким температурам. Магний необходим для фотосинтеза, поскольку входит в состав хлорофилла. Его дефицит может проявляться пожелтением листьев между жилками и общим ослаблением растений.

Вместе с тем с азотными удобрениями в конце сезона нужно быть осторожными. Избыток доступного азота может стимулировать поздний рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Важно учитывать, что фосфорные и калийные удобрения не обязательно вносить вместе. Если почва содержит достаточно одного из этих элементов, дополнительное внесение не принесёт ожидаемой пользы.

Суперфосфат: как правильно использовать осенью

Суперфосфат — одно из наиболее распространённых фосфорных удобрений. Его применяют для пополнения запасов фосфора в почве, в частности под яблонями, грушами, сливами, вишнями и ягодными кустарниками.

Существуют две его основные разновидности:

простой суперфосфат, который обычно содержит около 16–20% доступного фосфора в пересчёте на оксид фосфора;

двойной суперфосфат, в котором концентрация фосфора значительно выше и может составлять около 40–50%.

Поэтому двойного суперфосфата для обеспечения одинакового количества фосфора понадобится примерно вдвое меньше.

При необходимости в фосфоре ориентировочные нормы могут составлять 30–50 г простого или 15–25 г двойного суперфосфата на квадратный метр площади под кроной. Точная дозировка зависит от результатов анализа почвы и состава препарата. Гранулы рекомендуют равномерно распределять в зоне расположения корней и осторожно заделывать в верхний слой почвы. Фосфор малоподвижен, поэтому его поверхностное внесение без заделки может быть менее эффективным.

Сульфат калия: как он помогает растениям подготовиться к зимним холодам

Сульфат калия, который также называют сернокислым калием, содержит примерно 50% калия в пересчёте на оксид калия, а также серу. Его преимущество — в отсутствии хлора в составе. Поэтому это удобрение подходит для культур, чувствительных к избытку хлоридов, в частности некоторых ягодных растений. Калий участвует в регулировании водного обмена и поддержании нормального состояния растительных клеток. При достаточном обеспечении этим элементом растения лучше противостоят неблагоприятным условиям.

Сульфат калия можно применять для плодовых деревьев, смородины, крыжовника, малины и винограда.

При подтверждённой потребности ориентировочная норма для садовых культур составляет 15–30 г на квадратный метр, однако её необходимо корректировать в соответствии с состоянием почвы и инструкцией производителя. Удобрение вносят во влажную почву, при необходимости неглубоко заделывают и поливают. В то же время дополнительный калий не повысит морозостойкость, если растение уже получает его в достаточном количестве.

Монофосфат калия: когда необходима быстродействующая подкормка

Монофосфат калия отличается от суперфосфата тем, что одновременно содержит фосфор и калий и хорошо растворяется в воде. Обычно его состав обозначают формулой 0-52-34. Это означает, что удобрение не содержит азота, но имеет высокую концентрацию фосфора и калия. Его используют для корневой подкормки с поливом или опрыскивания листьев. Такой способ позволяет быстрее доставить питательные вещества растениям в период активной вегетации.

Однако существует важное ограничение: внекорневая подкормка эффективна только при наличии функционирующих зелёных листьев. После листопада опрыскивание монофосфатом калия практически теряет смысл. Поэтому это удобрение целесообразнее применять в конце лета или в начале осени, если есть подтверждённая потребность в питательных веществах.

Концентрацию раствора необходимо определять по инструкции к конкретному препарату. Не следует смешивать концентрированные растворы монофосфата калия с кальциевыми и магниевыми удобрениями без проверки совместимости.

Калимагнезия: для каких растений она особенно полезна

Калимагнезия обеспечивает растения сразу тремя элементами: калием, магнием и серой. Особенно полезной она может быть на песчаных и супесчаных почвах, где магний способен вымываться быстрее, чем на тяжёлых почвах.

Калимагнезию используют для плодовых деревьев, винограда, ягодных кустарников и отдельных декоративных культур. Однако потребность в ней следует определять по обеспеченности почвы калием и магнием. Ориентировочные нормы отдельных препаратов составляют 20–30 г на квадратный метр, но содержание питательных веществ в продукции разных производителей может отличаться.

Если в почве достаточно магния, целесообразнее применять обычное калийное удобрение при наличии дефицита калия, а не вносить оба элемента без необходимости.

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Можно ли заменить минеральные удобрения органическими

Не все владельцы садов хотят использовать минеральные препараты. Альтернативой или дополнением могут быть органические материалы, прежде всего компост и хорошо перепревший перегной. Они улучшают структуру почвы, способствуют удержанию влаги и постепенно высвобождают питательные вещества.

Компост можно распределить по поверхности почвы под деревьями слоем примерно 2–4 см, оставляя свободное пространство вокруг ствола. Такой слой также будет выполнять функцию мульчи.

Ещё одно доступное средство — древесная зола. Она содержит калий, кальций и другие минеральные элементы, но её состав зависит от древесины. Зола также повышает щёлочность почвы. Поэтому её не рекомендуется регулярно использовать без определения кислотности, особенно под голубикой и другими растениями, которым необходима кислая среда.

Свежий навоз непосредственно возле корней применять не следует из-за риска повреждения растений и чрезмерного поступления питательных веществ.

Важно помнить: органические удобрения не всегда могут полностью заменить минеральные, если необходимо быстро устранить конкретный дефицит. Их чрезмерное внесение также может приводить к накоплению фосфора и других элементов.

Как правильно подкармливать различные садовые культуры

Потребность в удобрениях зависит как от возраста растения, так и от его вида, состояния почвы и интенсивности плодоношения.

Яблони и груши

На почвах с недостатком фосфора или калия можно применять суперфосфат и сульфат калия. Взрослым деревьям удобрения распределяют по площади под кроной, а не насыпают возле ствола.

Вишни, черешни и сливы

Эти культуры также нуждаются в сбалансированном минеральном питании. Избыток удобрений не компенсирует неправильный уход, повреждение корней или проблемы с кислотностью почвы.

Смородина и крыжовник

Для пополнения запасов калия можно использовать сульфат калия. Дополнительно целесообразно мульчирование компостом. Рыхление должно быть осторожным, поскольку часть корней расположена близко к поверхности.

Малина

После завершения плодоношения важно удалить отплодоносившие побеги у сортов, для которых это предусмотрено технологией выращивания, и поддерживать почву в надлежащем состоянии. При необходимости применяют калийные удобрения, а междурядья мульчируют органическими материалами.

Виноград

Калий играет важную роль в развитии виноградной лозы. Калимагнезия может быть полезной, если почве не хватает обоих элементов. В то же время поздняя азотная подкормка нежелательна.

Молодые саженцы

Их не следует подкармливать по нормам, предназначенным для взрослых деревьев. Если во время подготовки участка почва была обеспечена питательными веществами, дополнительное внесение может не понадобиться.

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Когда и как вносить осенние удобрения

Оптимальный период для большинства осенних подкормок приходится на конец августа, сентябрь и октябрь. Конкретные сроки зависят от культуры, температуры и влажности почвы.

В начале ноября вносить отдельные удобрения еще можно, если земля не промерзла, но ожидать быстрого усвоения питательных веществ уже не стоит. Особенно важно учитывать состояние растения. Если листья опали, а почва остыла, активность корневой системы существенно снижается. В таких условиях лучше сосредоточиться на мульчировании и подготовке сада к зимовке, а корректирующие подкормки запланировать на соответствующий период следующего сезона.

При внесении удобрений стоит соблюдать несколько правил:

распределять удобрения по площади под кроной дерева, не допуская контакта со стволом;

осторожно заделывать гранулы в верхний слой почвы, не повреждая корни;

соблюдать дозировку и учитывать концентрацию действующего вещества;

в сухую погоду обеспечить достаточное увлажнение почвы;

не вносить удобрения в промерзшую землю, перед сильными ливнями или на переувлажненные участки.

Особое внимание следует уделить кислотности почвы. Она влияет на доступность питательных веществ, поэтому иногда проблема заключается не в недостатке удобрений, а в том, что растения не могут нормально их усваивать.

Наиболее распространенные ошибки при осенней подкормке и как их избежать

Одна из главных ошибок садоводов — убеждение, что большее количество удобрений обязательно обеспечит лучший урожай. На самом деле избыток минеральных веществ может нарушать баланс питания и ухудшать состояние растений.

Не менее распространенная ошибка — использование универсальной дозировки для всех культур. Например, взрослая яблоня и молодой куст смородины имеют разные потребности в питательных веществах.

Также нежелательно вносить удобрения без учета погодных условий, применять высокие дозы азота перед морозами и смешивать препараты, совместимость которых неизвестна.

Еще одна проблема — попытка исправить с помощью подкормки последствия болезней, повреждения корней или недостатка влаги. В таких случаях прежде всего необходимо устранить причину ухудшения состояния растения.

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