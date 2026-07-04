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Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачников

Киев • УНН

 • 3824 просмотра

Крыжовник требует системного ухода для хорошего урожая. Основные правила включают правильную посадку, умеренный полив, подкормку и обрезку.

Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачников

Крыжовник — популярная ягодная культура, которую выращивают ради кисло-сладких плодов. Ягоды едят свежими, добавляют в выпечку, компоты, варенье, соусы и замораживают на зиму. Куст может плодоносить на одном месте много лет, но хороший урожай даёт только при систематическом уходе. Если крыжовник растёт в тени, страдает от недостатка влаги, загущения или болезней, — ягоды мельчают, а растение слабеет.

Основной уход за крыжовником — это правильная посадка, умеренный полив, подкормка, обрезка, защита от вредителей и подготовка к зиме. Как организовать его так, чтобы не навредить растению и дождаться от него хорошего урожая летом, — узнал УНН.  

Когда и где сажать крыжовник на приусадебном участке и в саду

Крыжовник можно сажать весной или осенью. Для большинства регионов Украины удобнее  осенняя посадка.  В конце сентября или в октябре, когда жара уже прошла, но до морозов ещё есть несколько недель,  саженец успевает укорениться, а весной быстрее пойдёт в рост. Весной же крыжовник высаживают рано, до распускания почек.

Место для куста должно быть солнечным и защищённым от сильного ветра. В лёгкой тени крыжовник выживет, но урожай будет слабым, а ягоды — кислее. Не стоит совсем сажать крыжовник в низинах, где застаивается вода после дождей или таяния снега: чрезмерная влага у корней провоцирует гнили и грибковые болезни, и куст через некоторое время погибнет. 

Если планируете посадить не один кустик, а несколько, стоит помнить, что между ними нужно оставить расстояние в 1–1,5 метра, а между самими рядами — 1,5–2 метра. Это нужно для хорошего освещения, достаточной концентрации воздуха между кустиками и удобного ухода за крыжовником. Загущенные посадки этих ягод быстрее болеют, а собирать плоды с них сложнее, особенно если сорт колючий.

Какая почва подходит для крыжовника

Крыжовник лучше всего растёт на плодородных, рыхлых и хорошо дренированных почвах. Оптимальные — лёгкие или средние суглинки, которые удерживают влагу, но не переувлажняются. Почва должна быть нейтральной или слабокислой. На слишком кислых участках растение хуже усваивает питательные вещества и даёт меньше ягод.

Перед посадкой участок перекапывают, очищают от сорняков и вносят органику. В посадочную яму добавляют перегной или хорошо перепревший компост, а также фосфорно-калийные удобрения. Свежий навоз использовать не стоит: он может повредить корни и вызвать чрезмерный рост зелени.

Посадочная яма должна быть около 40 – 50 см в ширину и столько же в глубину. «Тяжёлую» почву разбавляют песком, компостом или перегноем. А в песчаную добавляют больше органики. 

Саженец высаживают немного глубже, чем он рос в питомнике, затем хорошо поливают и мульчируют приствольный круг.

Как поливать крыжовник, чтобы не навредить ему 

Крыжовник не любит ни засухи, ни застоя воды. Больше всего влаги ему нужно во время роста побегов, цветения, формирования завязи и созревания ягод. Если в этот период стоит сухая погода, часть завязи может осыпаться, и хорошего урожая не будет.  

Поливать лучше под корень и не допускать, чтобы вода попадала на листья и ягоды. Постоянно мокрая крона создаёт условия для мучнистой росы и других грибковых болезней. Для взрослого куста обычно достаточно 2 – 4 вёдер воды за один полив.

При поливе стоит ориентироваться на состояние земли. Если почва на глубине 10 – 15 см сухая, — растению нужна вода. После полива землю рыхлят или мульчируют компостом, торфом, скошенной травой или перегноем. 

Чем подкармливать крыжовник

Подкормка зависит от возраста куста и плодородия почвы. Если во время посадки внесли компост и минеральные удобрения, в первые один-два года растение не нуждается в активной подкормке. Но в дальнейшем запас питательных веществ для крыжовника пополняют ежегодно.

Весной крыжовнику нужен азот, который помогает нарастить листья и молодые побеги. Для этого землю удобряют мочевиной, аммиачной селитрой или разведёнными органическими настоями. Но стоит помнить: избыток азота вреден — куст загущается, хуже вентилируется и становится уязвимым перед вредителями и болезнями. 

Перед цветением и во время формирования ягод крыжовнику необходимы фосфор и калий. Они способствуют плодоношению, вызреванию побегов и повышают устойчивость растения. Можно применять комплексные удобрения для ягодных культур или отдельно суперфосфат и сульфат калия.

После сбора урожая куст также подкармливают, ведь он закладывает почки на следующий сезон. Осенью уместны компост, перегной и фосфорно-калийные удобрения. Азотные подкормки в конце лета и осенью не нужны, так как стимулируют рост побегов, которые могут не вызреть до морозов.

Обрезка и формирование крыжовника

Обрезка нужна крыжовнику ежегодно. Без неё куст загущается, внутрь кроны плохо попадает свет, ягоды мельчают, а болезни распространяются быстрее. Основную обрезку проводят ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

Прежде всего удаляют сухие, поломанные, подмёрзшие, больные и слабые побеги. Также вырезают ветки, которые лежат на земле, растут внутрь куста или мешают друг другу. Срезы делают острым секатором у основания, не оставляя длинных пеньков.

Молодой куст формируют постепенно. Ежегодно оставляют несколько самых сильных побегов, а лишние вырезают. Взрослый сформированный куст обычно имеет 12 – 20 сильных ветвей разного возраста. Лучше всего плодоносят молодые и средневозрастные побеги. Старые ветки, которым более 6 –7 лет, необходимо постепенно удалять. 

Если куст старый или запущенный, омолаживающую обрезку проводят постепенно. Ежегодно вырезают часть старых веток и оставляют сильные молодые побеги для замены.

Болезни и вредители крыжовника: что нужно знать и как их предотвратить

Самая распространённая болезнь крыжовника — мучнистая роса. Это — белый или сероватый налёт на листьях, молодых побегах и ягодах. Со временем он темнеет, листья деформируются, а плоды плохо развиваются. Болезнь активно распространяется в загущенных посадках, при высокой влажности и плохом проветривании.

Для профилактики нужно обрезать кусты, убирать опавшие листья, не перекармливать растения азотом и не поливать их по кроне. При необходимости применяют разрешённые фунгициды или биопрепараты, соблюдая инструкцию.

Крыжовник также могут поражать антракноз, септориоз, ржавчина и другие пятнистости. Признаки — бурые, рыжие или серые пятна, пожелтение и преждевременное опадение листьев. Поражённые остатки убирают, а кусты прореживают.

Среди вредителей часто встречаются тля, пилильщики, огнёвка, клещи и гусеницы. Тля скручивает молодые листья, пилильщики объедают куст, а огнёвка повреждает ягоды. На наличие этих вредителей растения следует регулярно осматривать. При значительном поражении применяют инсектициды или биопрепараты, разрешённые для ягодных культур. 

Отметим, что во время цветения токсичные препараты для борьбы с вредителями не используют, чтобы не навредить пчёлам.

Как подготовить крыжовник к зиме

Подготовку к зиме начинают после сбора урожая. Куст осматривают, вырезают сухие, больные и повреждённые ветки, убирают опавшие листья и старую мульчу. Это уменьшает риск зимовки вредителей и возбудителей болезней.

Осенью крыжовник подкармливают компостом, перегноем или фосфорно-калийными удобрениями. Азот в этот период не вносят, так как он провоцирует рост молодых побегов, которые могут подмёрзнуть. Если осень сухая, — проводят влагозарядковый полив.

Перед морозами приствольный круг мульчируют торфом, компостом, перегноем или сухими листьями. Молодые саженцы в регионах с суровыми или малоснежными зимами можно дополнительно укрыть агроволокном или еловым лапником. Взрослые здоровые кусты большинства сортов обычно хорошо зимуют без сложного укрытия.

ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопот18.06.26, 13:14 • 75620 просмотров

Александра Василенко

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