ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопот

Вырастить сад, который будет эстетичным на протяжении всего весенне-летнего сезона и не потребует ежедневной кропотливой работы, вполне реально даже для начинающих садоводов. Для этого лишь следует выбрать выносливые многолетники, декоративные кустарники и хвойные растения, которые хорошо переносят перемену погоды, не требуют частого полива и могут расти на одном месте много лет. Такие культуры удобны для дачников, начинающих садоводов и тех, кто не имеет возможности постоянно работать на участке.

Как правильно подобрать участок для растений, подготовить почву и обеспечить полив, а также какие именно цветы и кусты выбрать для сада, узнавал УНН.

Можжевельник казацкий

Можжевельник казацкий — один из самых выносливых хвойных кустарников. Он подходит для озеленения склонов, рокариев, открытых участков и мест, где нужно создать плотный зеленый покров. Растение быстро разрастается в ширину, имеет декоративную хвою и сохраняет привлекательный вид даже зимой.

Лучше всего можжевельник растет на солнце и не любит застоя воды. Поэтому для него очень важна дренированная почва. Кроме того, садоводам советуют в посадочную яму для этого растения добавить песок или мелкий щебень.

После укоренения можжевельник казацкий хорошо переносит засуху. Уход за ним сводится к санитарной обрезке: садоводу нужно будет удалять сухие или поврежденные ветви.

Однако важно помнить, что можжевельник казацкий — ядовитое растение. Поэтому его размещение на участке следует хорошо продумать и сделать место его посадки недоступным для животных и маленьких детей.

Очиток видный

Очиток видный, или седум, — удачный вариант для тех, кто хочет посадить растение и не беспокоиться, что оно погибнет из-за недостаточного полива. Это многолетник с мясистыми листьями. Он накапливает влагу и хорошо переносит засуху. В конце лета и осенью очиток цветет крупными соцветиями розовых, малиновых или белых оттенков.

Для посадки очитка лучше всего подходит солнечное место. В тени он вытягивается вверх и хуже цветет. Почву вокруг растения нужно хорошо рыхлить и следить, чтобы в корневой зоне не застаивалась вода. Чрезмерный полив для очитка опаснее, чем кратковременная засуха.

Уход за очитком тоже минимальный: весной достаточно срезать сухие стебли. Подкормку для растения стоит выбирать умеренную, так как избыток азота вредит кусту.

Спирея серая "Грефшейм"

Это декоративный кустарник, который весной покрывается соцветиями белых цветов. Во время цветения ветви выгибаются дугами, поэтому растение выглядит эффектно даже без сложного ухода. Это хороший вариант для живой изгороди или отдельного акцента на газоне.

Спирея неприхотлива к почве, но лучше всего растет на плодородных и умеренно влажных участках. Она хорошо переносит пыль, ветер и морозы. Для обильного цветения желательно выбирать солнечное место, хотя легкая полутень также допустима. Основной уход — обрезка после цветения. Весеннюю обрезку лучше не проводить, иначе можно потерять часть цветов.

Хоста

Хоста — незаменимое растение для тенистых и полутенистых уголков сада. Ее выращивают прежде всего ради декоративных листьев, которые могут быть зелеными, сизыми, желтоватыми или пестрыми. Хосту можно сажать возле дорожек, водоемов, под деревьями, рядом с папоротниками.

Растение любит рыхлую, питательную и умеренно влажную почву. В первый год после посадки ее нужно регулярно поливать. В дальнейшем хоста не требует сложного ухода, однако в сильную жару ей желательно обеспечить влагу. Одна из главных проблем — слизни, которые вредят цветку. Поэтому посадки не стоит загущать. Кроме того, чтобы избежать размножения вредителей, садоводам советуют осенью убирать всю опавшую листву с клумбы, где растет хоста.

Дерен "Элегантиссимо"

Дерен белый "Элегантиссимо" — декоративный куст с выразительными пестрыми листьями. Его зелено-белые листья "освежают" сад и выделяются на фоне других растений даже в пасмурную погоду. Дополнительное преимущество этого кустарника — красноватые побеги, которые будут украшать садовый участок даже зимой.

Дерен хорошо растет на солнце и в полутени. На солнечных местах окраска листьев обычно контрастнее. Куст не слишком требователен к составу почвы, хорошо переносит обрезку и не погибнет в сильные морозы. Его часто используют для создания живых изгородей и фоновых посадок. Чтобы дерен был более опрятным, старые побеги стоит вырезать.

Флокс метельчатый

Флокс метельчатый — классический многолетник для украинских садов. Его ценят за пышное летнее цветение, приятный аромат и большое количество сортов. Флоксы могут быть белыми, розовыми, сиреневыми, красными или фиолетовыми. Они радуют глаз в цветниках, у заборов и вдоль садовых дорожек.

Для флоксов лучше выбирать солнечное место или легкую полутень. Почва должна быть плодородной, рыхлой и насыщенной влагой. Ведь флокс не любит длительной засухи — в жаркий период ему нужен полив.

После того как флокс отцвел, соцветия с семенами нужно срезать. А осенью стебли обрезают почти до уровня почвы.

Заметим, что флокс может страдать от мучнистой росы. Для профилактики этой болезни важно не загущать посадки цветов.

Горная сосна

Это компактное хвойное растение для садов, рокариев, альпийских горок и небольших участков. Горная сосна растет медленнее, чем подавляющее большинство хвойных, хорошо держит форму и не требует сложного ухода. В зависимости от сорта, она может быть низким, шаровидным или широким раскидистым растением.

Лучше всего горная сосна чувствует себя на солнечных местах. Почву нужно хорошо дренировать, так как застой воды для сосны нежелателен. Растение хорошо переносит ветер, мороз и засуху после укоренения. В первый год после посадки ее стоит поливать регулярно, но без переувлажнения. Горная сосна почти не требует обрезки. При желании весной можно укорачивать молодые приросты, чтобы крона была гуще.

Ирисы сибирские

Ирис сибирский — выносливый многолетник с узкими декоративными листьями и изящными цветами. Он хорошо растет группами и подходит для цветников, берегов водоемов, миксбордеров и садов в пейзажном стиле. В отличие от некоторых бородатых ирисов, сибирский ирис менее прихотлив.

Растение любит солнце, но может расти и в легкой полутени. Для обильного цветения ей нужна плодородная, умеренно влажная почва. В засушливую погоду ирис желательно поливать, особенно во время формирования бутонов. После цветения цветоносы срезают, а листья оставляют до осени. Делить кусты стоит тогда, когда они загущаются и начинают хуже цвести.

Как выбрать растения для сада без лишних хлопот

Чтобы сад действительно был неприхотливым в уходе, нужно учитывать освещение, тип почвы, влажность участка и размер взрослого растения.

Можжевельник, горная сосна и очиток лучше будут чувствовать себя на солнце и в хорошо дренированной почве. Хоста больше подходит для тени. Спирея, дерен, флоксы и сибирские ирисы могут стать основой цветников и смешанных посадок.

Для участков с песчаной почвой более уместны засухоустойчивые культуры, а для мест с полутенью лучше выбирать хосту, дерен или сибирский ирис.

Меньше всего хлопот создают растения, которым хватает пространства. Если посадить кусты слишком близко, через несколько лет они начнут конкурировать за свет и влагу. Кроме того, перед посадкой стоит уточнить размер взрослого растения, так как маленький саженец за несколько лет может превратиться в полноценный куст.

В первый сезон даже неприхотливые культуры нуждаются в поливе, прополке и защите от пересыхания. Но после укоренения большинство из них становится самостоятельнее и позволяет создать ухоженный сад при минимальных усилиях.

Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растения