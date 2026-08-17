Нетаньяху заявил Кушнеру, что вывод войск из Газы невозможен до полного разоружения ХАМАС - СМИ
Киев • УНН
Нетаньяху заявил Кушнеру, что Израиль не выведет войска из Газы и не допустит реконструкции до разоружения ХАМАС. Стороны договорились о рабочих группах, а американский генерал будет контролировать процесс.
По словам высокопоставленного израильского чиновника, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил американскому посланнику Джареду Кушнеру, что Израиль не выведет свои войска из Газы и не допустит начала реконструкции до полного разоружения ХАМАС, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Кушнер и Нетаньяху также договорились, что американский генерал будет контролировать разоружение ХАМАС, что станет первым шагом в демилитаризации разрушенного анклава.
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ХАМАС отказывается разоружаться, если это не будет согласовано с прекращением почти ежедневных израильских атак на Газу и началом вывода израильских войск, которые в настоящее время оккупируют более половины территории.
На встрече также присутствовали директор организации "Совет мира" Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Согласно официальному сообщению офиса Нетаньяху, группа договорилась создать рабочие группы по разоружению, а также по вопросам санитарии, чистой воды и общественного здравоохранения.
Согласно другому израильскому источнику, Нетаньяху заявил, что продвижение по последнему плану администрации Трампа о прекращении огня в Газе, состоящему из 15 пунктов (который Израиль отверг), будет "проблематичным" из-за предстоящих выборов в Израиле.
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Источник также сообщил CNN, что Нетаньяху настаивал на том, что Израиль не изменит свою политику в отношении продолжающихся целенаправленных убийств командиров ХАМАС.