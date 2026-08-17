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Нетаньягу заявив Кушнеру, що виведення військ з Гази неможливе до повного роззброєння ХАМАС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5452 перегляди

Нетаньягу заявив Кушнеру, що Ізраїль не виведе війська з Гази і не допустить реконструкції до роззброєння ХАМАС. Сторони домовилися про робочі групи, а американський генерал контролюватиме процес.

Нетаньягу заявив Кушнеру, що виведення військ з Гази неможливе до повного роззброєння ХАМАС - ЗМІ

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив американському посланцю Джареду Кушнеру, що Ізраїль не виведе свої війська з Гази і не допустить початку реконструкції до повного роззброєння ХАМАС, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Кушнер та Нетаньягу також домовилися, що американський генерал контролюватиме роззброєння ХАМАС, що стане першим кроком у демілітаризації зруйнованого анклаву.

Нетаньягу відкинув мирний план Трампа щодо Гази та висунув власні умови05.08.26, 02:55 • 5049 переглядiв

ХАМАС відмовляється роззброюватися, якщо це не буде узгоджено з припиненням майже щоденних ізраїльських атак на Газу та початком виведення ізраїльських військ, які нині окупують більше половини території.

Зустріч також відвідали директор організації "Рада миру" Микола Младенов та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. Згідно з офіційним повідомленням з офісу Нетаньягу, група домовилася створити робочі групи з роззброєння, а також з питань санітарії, чистої води та громадської охорони здоров'я.

Згідно з іншим ізраїльським джерелом, Нетаньягу заявив, що просування за останнім планом адміністрації Трампа з припинення вогню в Газі, що складається з 15 пунктів (який Ізраїль відкинув), буде "проблематичним" через майбутні вибори в Ізраїлі.

Кушнер зустрічається з Нетаньягу після переговорів з ХАМАС17.08.26, 12:51 • 4342 перегляди

Джерело також повідомило CNN, що Нетаньягу наполягав на тому, що Ізраїль не змінить свою політику щодо цілеспрямованих вбивств командирів ХАМАС, що продовжуються.

Антоніна Туманова

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