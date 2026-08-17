Кушнер зустрічається з Нетаньягу після переговорів з ХАМАС

Посланець США Джаред Кушнер зустрічається з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб просунути заблокований мирний план адміністрації Трампа для Гази, через день після зустрічі з ХАМАС, пише УНН з посиланням на CNN.

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Нетаньягу публічно відкинув останній 15-пунктний план, який президент США Дональд Трамп назвав великим проривом наприкінці минулого місяця, поставивши під сумнів майбутнє угоди.

У неділю Кушнер провів рідкісну зустріч з новим лідером ХАМАС Халілем аль-Хайєю в Ель-Аламейні в Єгипті. У ній також взяв участь директор Ради миру, що підтримується США, Ніколай Младенов.

Посадовець, знайомий з цим питанням, заявив, що метою зустрічі було перетворити план припинення вогню на "конкретні, що можна перевірити, кроки", включаючи роззброєння ХАМАС, виведення ізраїльських військ та початок реконструкції.

ХАМАС погодився на план роззброєння, але попередив, що це може статися лише за умови, що Ізраїль виконає свої зобов'язання, включаючи припинення майже щоденних ударів по Газі та початок виведення військ з анклаву.

У спільній заяві в неділю група арабських та мусульманських країн, включаючи посередників Єгипет та Катар, засудила Ізраїль за відхилення плану.

"Така відмова підтверджує, що Ізраїль тепер несе відповідальність за перешкоджання зусиллям щодо встановлення миру в Газі та на решті окупованої палестинської території", – заявили уряди.

Кушнер зустрівся з лідером ХАМАС щодо дорожньої карти Гази, наступна зустріч – з Нетаньягу