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Кушнер зустрівся з лідером ХАМАС щодо дорожньої карти Гази, наступна зустріч – з Нетаньягу

Київ • УНН

 • 6960 перегляди

Джаред Кушнер зустрівся з головою ХАМАС у Єгипті для порятунку плану з 15 пунктів щодо роззброєння та виведення військ Ізраїлю. У понеділок він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу.

Кушнер зустрівся з лідером ХАМАС щодо дорожньої карти Гази, наступна зустріч – з Нетаньягу

Американський переговорник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провів у неділю рідкісну зустріч з головою ХАМАС в рамках нової дипломатичної спроби домогтися прогресу в перемир'ї в Газі, що зупинилося. У понеділок Кушнер зустрінеться із прем'єр-міністром Ізраїлю, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Видання зауважує, що переговори спрямовані на порятунок нового плану з 15 пунктів, який підтримує США, щодо роззброєння ХАМАС у Газі та виведення ізраїльських військ з палестинської території, зруйнованої війною.

На кону життя близько 2 мільйонів людей у ​​Газі та відновлення перенаселеного анклаву, який зараз значною мірою контролюється ізраїльськими силами, понад 10 місяців після припинення вогню. Зустріч Кушнера, його колеги-посла Стіва Віткоффа та лідерів ХАМАС у Єгипті минулого року допомогла укласти перемир'я, прогрес якого досі зупинився через ключове питання роззброєння ХАМАС.

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Рідкісна зустріч у Єгипті з лідером ХАМАС Халілом аль-Хайєю була підтверджена регіональним чиновником і представником ХАМАС, які обидва розмовляли на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені спілкуватися з журналістами. Кушнер був одним із трьох посланців, що зустрічалися з аль-Хайєю; на зустрічі також були присутні представники країн-посередників: Єгипту, Катару та Туреччини.

Додамо

Минулого тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув план із 15 пунктів, продемонструвавши рідкісний публічний протест проти адміністрації Трампа, найближчого союзника Ізраїлю.

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Тепер, за словами джерела, знайомого з планами, і дипломатичного джерела, Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер і директор створеної США Ради миру, що займається припиненням вогню, Микола Младенов, мають зустрітися з Нетаньягу в понеділок. Обидва говорили на умовах анонімності, щоб обговорити зустріч за зачиненими дверима.

Антоніна Туманова

Світ
Ізраїль
Катар
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Єгипет
Сектор Газа