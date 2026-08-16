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Посланці Трампа на Близькому Сході наполягатимуть на мирному плані для Гази

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Представники Трампа зустрінуться в неділю в Каїрі з єгипетськими, катарськими та турецькими посередниками для просування мирного плану щодо Гази. Ізраїль продовжує авіаудари по анклаву, а Нетаньягу назвав план Трампа неприйнятним.

Посланці Трампа на Близькому Сході наполягатимуть на мирному плані для Гази

Посланці американського лідера Дональда Трампа зустрінуться в неділю в Каїрі з єгипетськими, катарськими та турецькими посередниками, намагаючись просунути мирний план президента США щодо Гази, навіть попри те, що Ізраїль продовжував авіаудари по анклаву. Про це пише  Reuters із посиланням на дипломатичне джерело, передає УНН.

Деталі

За словами дипломата, представники ХАМАС були присутні на деяких зустрічах між посередниками, а також з посланцем і зятем Трампа Джаредом Кушнером та Миколою Младеновим, посланцем Трампа в Раді миру щодо Гази.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що Кушнер і Младенов мали зустрітися в понеділок з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який 9 серпня назвав останню дорожню карту Трампа щодо миру в Газі "неприйнятною".

Нетаньягу відкинув мирний план Трампа щодо Гази та висунув власні умови05.08.26, 02:55 • 5020 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ