Посланники Трампа на Ближнем Востоке будут настаивать на мирном плане для Газы

Посланники американского лидера Дональда Трампа встретятся в воскресенье в Каире с египетскими, катарскими и турецкими посредниками, пытаясь продвинуть мирный план президента США по Газе, несмотря на то, что Израиль продолжал наносить авиаудары по анклаву. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник, передает УНН.

Детали

По словам дипломата, представители ХАМАС присутствовали на некоторых встречах между посредниками, а также с посланником и зятем Трампа Джаредом Кушнером и Николаем Младеновым, посланником Трампа в Совете мира по Газе.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Кушнер и Младенов должны были встретиться в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который 9 августа назвал последнюю дорожную карту Трампа по миру в Газе "неприемлемой".

Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе и выдвинул собственные условия