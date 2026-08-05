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Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе и выдвинул собственные условия

Киев • УНН

 • 4410 просмотра

Израильский премьер заявил, что армия не покинет позиции в Газе, пока ХАМАС полностью не сложит оружие. Он отверг предложение администрации Трампа о одновременном выводе войск.

Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе и выдвинул собственные условия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия не оставит свои нынешние позиции в секторе Газа, пока палестинское движение ХАМАС полностью не сложит оружие. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Соответствующее заявление глава израильского правительства опубликовал в социальных сетях. Его слова свидетельствуют о разногласиях между позицией Израиля и мирной инициативой администрации президента США Дональда Трампа.

Израиль не выведет войска из Газы, пока ХАМАС не будет разоружен - Нетаньяху04.08.26, 22:08 • 4925 просмотров

По информации AP, предложенный Вашингтоном план предусматривает, что Израиль должен одновременно с разоружением ХАМАС начать вывод войск из сектора Газа и прекратить боевые действия.

Администрация Трампа прислала предложение. Мы его не приняли. Это не наше предложение. Мы отправили свои комментарии. Это наша позиция. Мы защищаем свои интересы

– заявил Нетаньяху.

Таким образом, израильский премьер дал понять, что Иерусалим не готов согласиться на предложенные США условия урегулирования и настаивает на полном разоружении ХАМАС как ключевом условии для любых дальнейших шагов по прекращению войны.

Израиль отказался выводить войска из Газы без полного разоружения ХАМАС01.08.26, 06:36 • 4213 просмотров

Степан Гафтко

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