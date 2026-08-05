Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе и выдвинул собственные условия
Киев • УНН
Израильский премьер заявил, что армия не покинет позиции в Газе, пока ХАМАС полностью не сложит оружие. Он отверг предложение администрации Трампа о одновременном выводе войск.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия не оставит свои нынешние позиции в секторе Газа, пока палестинское движение ХАМАС полностью не сложит оружие. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Соответствующее заявление глава израильского правительства опубликовал в социальных сетях. Его слова свидетельствуют о разногласиях между позицией Израиля и мирной инициативой администрации президента США Дональда Трампа.
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По информации AP, предложенный Вашингтоном план предусматривает, что Израиль должен одновременно с разоружением ХАМАС начать вывод войск из сектора Газа и прекратить боевые действия.
Администрация Трампа прислала предложение. Мы его не приняли. Это не наше предложение. Мы отправили свои комментарии. Это наша позиция. Мы защищаем свои интересы
Таким образом, израильский премьер дал понять, что Иерусалим не готов согласиться на предложенные США условия урегулирования и настаивает на полном разоружении ХАМАС как ключевом условии для любых дальнейших шагов по прекращению войны.
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