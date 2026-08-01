Израиль отказался выводить войска из Газы без полного разоружения ХАМАС

Израиль не выведет свои войска с нынешних позиций в секторе Газа без реального разоружения группировки ХАМАС. Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник на фоне новой мирной инициативы, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о "полном разоружении" ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе в рамках второго этапа плана прекращения огня.

Впрочем, представитель Израиля подчеркнул, что позиция страны остается неизменной.

Вывод Армии обороны Израиля с нынешней "желтой линии" не будет без настоящего разоружения ХАМАС – заявил он.

ХАМАС выдвинул собственные условия

В ХАМАС заявили, что готовы передать тяжелое вооружение только после полного прекращения израильской военной операции и вывода израильских войск из сектора Газа.

Группировка также подчеркнула, что продвижение мирного соглашения возможно только при условии прекращения "всех форм агрессии" и гарантий права палестинцев на самоопределение и создание независимого государства.

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Трамп в пятницу заявил, что Израиль "очень доволен" предложенным соглашением и назвал его "большим шагом для Ближнего Востока". В то же время ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир раскритиковал проект, назвав его "неприемлемым".

Предложенный план предусматривает поэтапное разоружение ХАМАС, постепенный вывод израильских войск из Газы, создание Совета мира для контроля за выполнением договоренностей и последующее восстановление сектора. В настоящее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально не комментировал новую инициативу.

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