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Трамп заявил о согласии ХАМАС на полное разоружение, но Израиль не поддержал условия сделки

Киев • УНН

 • 4511 просмотра

Президент США Трамп сообщил, что ХАМАС согласился на поэтапное разоружение в Каире. Израиль отклонил сделку, настаивая на полной демилитаризации Газы.

Трамп заявил о согласии ХАМАС на полное разоружение, но Израиль не поддержал условия сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров в Каире представители ХАМАС якобы согласились на поэтапное полное разоружение группировки. В то же время израильская сторона заявила, что предложенные условия ее не устраивают, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, достигнутая договоренность станет важным шагом к формированию нового палестинского правительства, которое будет сотрудничать с инициированным им Советом мира.

Американский президент отметил, что соглашение предусматривает поэтапное разоружение ХАМАС. По его словам, после завершения этого процесса израильские войска должны покинуть сектор Газа, а международные силы стабилизации вместе с новой палестинской полицией будут обеспечивать безопасность в анклаве.

Израиль заявил, что документ не соответствует его требованиям

Как сообщает Reuters, источники, близкие к переговорам в Каире, подтвердили достижение определенного прогресса, однако подчеркнули, что дальнейшая судьба договоренностей будет зависеть от реакции Израиля.

Израиль одобрил ввод международных сил в Газу по плану Трампа27.07.26, 04:28 • 5766 просмотров

Представитель Израиля заявил агентству, что страна настаивает на полном разоружении ХАМАС, вывозе оружия из сектора Газа и полной демилитаризации анклава как обязательных условиях любого соглашения. По его словам, документ из 15 пунктов, который обсуждается сторонами, не содержит надлежащих ответов на эти требования, поэтому Израиль выразил свои возражения.

Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. В то же время официального подтверждения заключения окончательного мирного соглашения пока нет.

Израильский авиаудар ликвидировал высокопоставленного военного ХАМАС в Газе - Reuters26.07.26, 21:34 • 10503 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Каир
Катар
Турция
Египет
Сектор Газа