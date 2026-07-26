Израильский авиаудар ликвидировал высокопоставленного военного ХАМАС в Газе - Reuters

В воскресенье, 26 июля, в результате израильского авиаудара погибли высокопоставленный представитель палестинской службы внутренней безопасности, контролируемой группировкой ХАМАС, и его соратник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Погибшими оказались полковник Ваэль Эль-Ледави, руководитель службы в центральной части сектора Газа, и майор Рамез Абу Зраик. В то же время израильские военные не предоставили дальнейших подробностей.

ХАМАС утверждает, что израильские атаки на полицию и ее штаб-квартиру имеют целью посеять хаос и анархию в анклаве и нарушают заключенное при посредничестве США в октябре перемирие между Израилем и ХАМАС - говорится в сообщении.

Напомним

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с решением правительства Израиля выделить значительное дополнительное финансирование на расширение поселений на Западном берегу реки Иордан.