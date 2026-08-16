Генштаб подтвердил поражение завода, производящего топливо для «Смерчей» и «Торнадо»
Киев • УНН
Силы обороны ночью 16 августа поразили «Комбинат Каменский» в Ростовской области, производящий топливо для РСЗО. Также подтверждены остановка «Запсибнефтехима» и поражение установок на «Орскнефтеоргсинтезе».
В ночь на 16 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение важному предприятию военно-промышленного комплекса противника — «Комбинату Каменский» в Каменск-Шахтинском Ростовской области рф, сообщили в Генштабе.
Зафиксирован пожар на территории объекта.
Степень нанесённого ущерба и результаты поражения уточняются.
«Комбинат Каменский» — предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, производящее твёрдое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения. Продукция предприятия непосредственно задействована в обеспечении потребностей вооружённых сил рф.
Также в Генштабе сообщили, что по результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО «Запсибнефтехим» в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа 2026 года Центральной газофракционирующей установки №1.
ООО «Запсибнефтехим» — один из крупнейших нефтехимических комплексов рф, осуществляющий переработку углеводородного сырья и производящий полимерную и другую нефтехимическую продукцию. Предприятие имеет важное значение для нефтехимической промышленности рф и обеспечения потребностей её военно-промышленного комплекса.
Также подтверждено поражение 11 августа 2026 года установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки лёгких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в Орске Оренбургской области
ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — крупный нефтеперерабатывающий завод рф, осуществляющий переработку нефти и производящий бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и т. д. Продукция предприятия используется для обеспечения потребностей вооружённых сил и военно-промышленного комплекса рф.
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф 15.08.26, 17:03 • 78614 просмотров
Напомним
Силы обороны рано утром 15 августа ракетами FP-5 Flamingo поразили ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в Самаре.