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Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”

Київ • УНН

 • 29221 перегляди

Сили оборони вночі 16 серпня уразили "Комбинат Каменский" у Ростовській області, що виробляє паливо для РСЗВ. Також підтверджено зупинку "Запсибнефтехима" та ураження установок на "Орскнефтеоргсинтезі".

Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”

У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження важливому підприємству воєнно-промислового комплексу противника, "Комбинату Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області рф, про це повідомили у Генштабі. 

Зафіксовано пожежу на території об'єкта.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Комбинат Каменский" – підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил рф.

Також у Генштабі повідомили, що за результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня 2026 року Центральної газофракціонуючої установки №1.

ТОВ "Запсибнефтехим" – один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості рф та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.

Також, підтверджено ураження 11 серпня 2026 року установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області

ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" – великий нафтопереробний завод рф, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил та воєнно-промислового комплексу рф.

Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф 15.08.26, 17:03 • 98581 перегляд

Нагадаємо 

Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 Flamingo уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогресс" у Самарі.

Юлія Котвицька

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