На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки

В Україні загинув генерал-майор російської армії антон груніс, який командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою рф. Раніше він нібито доповідав володимиру путіну про захоплення Костянтинівки на Донеччині, хоча російські війська досі не контролюють місто повністю, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Про загибель груніса повідомили російське Z-агентство Anna News із посиланням на джерело в його бригаді та Telegram-канал спільноти випускників суворовських училищ. Офіційно Міноборони рф його загибель наразі не підтверджувало.

Наприкінці серпня міністр оборони рф андрій бєлоусов вручив грунісу "Золоту Зірку" героя росії. Нагороду генерал отримав приблизно за 2 тижні до повідомлень про його загибель.

Доповідав про "взяття" міста, де досі тривають бої

Підрозділ груніса бере участь у боях за Костянтинівку. Ще в липні російський Генштаб доповідав путіну про нібито повну окупацію міста, а згодом із подібною доповіддю, за даними російських ЗМІ, виступав і сам груніс.

Водночас оцінки Інституту вивчення війни (ISW), які наводить видання, свідчать, що російські війська контролюють близько 70% Костянтинівки, тобто заяви про повне захоплення міста не відповідають ситуації на місцевості.

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За даними російських джерел, груніс також брав участь у бойових діях у Чечні та проти Грузії, а українські джерела повідомляють про його участь в окупації Криму у 2014 році. У 2021 році він пішов у запас, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до російської армії.

За підрахунками "Важных историй", груніс став 23-м російським генералом, про загибель якого стало відомо від початку повномасштабної війни проти України.

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