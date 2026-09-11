росія підняла виплати до мільйонів, але контрактників стало менше

Попри рекордні виплати, в рф кількість бажаючих підписати контракт з міноборони рф знизилась. Зокрема, за січень-серпень 2026 року до армії рф завербували на 26 тисяч менше солдатів, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє незалежне видання "Верстка", передає УНН.

Вербування контрактників до російської армії зменшується, незважаючи на підвищення фінансових бонусів за відправку на фронт та випадки примусової мобілізації у 18 суб'єктах рф. З січня по серпень 2026 року контракт із міноборони підписали 234 тисячі осіб, підрахував німецький Інститут проблем міжнародної безпеки – пише видання.

За наявною інформацією, темпи вербування у рф знизилися на 10% у порівнянні з таким самим періодом 2025 року. Кількість нових контрактників скоротилася на 26 тисяч осіб.

Водночас, росія продовжує збільшувати фінансові стимули для охочих підписати контракт.

Розмір разової виплати за контрактом у регіонах росії досяг майже 1,8 млн. рублів. Найбільший бонус у 3,4 млн рублів зараз пропонує волгоградська область – йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія опрацьовує плани нової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Цього року рф планує набрати 300 тисяч людей, і ще 300 тисяч наступного.