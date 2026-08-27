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рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка

Київ • УНН

 • 14860 перегляди

Розвідка повідомляє про плани рф набрати по 300 тисяч людей у 2026 і 2027 роках. Частину можуть готувати в білорусі.

рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка

росія опрацьовує плани нової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Цього року рф планує набрати 300 тисяч людей, і ще 300 тисяч наступного. Таку інформацію Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки оприлюднили на сайті Офісу президента України, передає УНН.

Деталі

росія опрацьовує плани з проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026–2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного

- йдеться у дописі.

Українська розвідка пов’язує підготовку додаткової мобілізації з втратою росією ініціативи у війні, постійним зростанням рівня втрат на фронті та уповільненням набору контрактників у регіонах.

Втрати росії в особовому складі за січень - липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб, із них щонайменше 140 тисяч - безповоротні. Водночас до російського окупаційного контингенту за контрактом за цей час залучили менше, а саме - 232 тисячі осіб

- йдеться у дописі.

Також, зі інформацією розвідки, для того, щоб залучити кримінальних елементів до військової служби в рф розпочали зміни до законодавства.

У межах підготовки додаткової хвилі мобілізації та залучення кримінальних елементів на контракти розпочався процес відповідних змін російського законодавства та підзаконних актів, суттєво посилюється контроль за військовим обліком, створюються механізми додаткового рекрутингу осіб, що відбувають покарання в системі російських тюрем і таборів, розробляються додаткові заходи примусу

- йдеться у дописі.

За даними розвідки, підготовка мобілізованих може тривати від 15 до 60 діб. При цьому не виключається, що частину мобілізованих навчатимуть на полігонах у білорусі.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що після вересневих виборів росія може залучити 300 тисяч військових у 2026 році. Рішення про мобілізацію не підтверджене.

Алла Кіосак

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