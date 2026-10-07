На окупованій Херсонщині світло подають лише на 20–30 хвилин - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація не забезпечує стабільне електропостачання на Херсонщині. Через перебої люди втрачають доступ до води й опалення.
Окупаційна адміністрація Херсонщини не справляється з проблемами електропостачання. На окупованій території люди залишаються без стабільного світла, а після аварійних відключень точних термінів його відновлення часто немає. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що у деяких населених пунктах електроенергію подають лише на 20–30 хвилин, після чого знову відключають на невизначений час.
Для людей це означає проблеми не лише з побутом, а й із водопостачанням та опаленням, адже без електрики нормальна робота відповідної інфраструктури стає неможливою
Вказується, що зима вже близько, і якщо така ситуація збережеться, мешканцям окупованої Херсонщини доведеться не жити, а виживати.
"Холодні будинки, перебої з водою та відсутність стабільного електропостачання особливо небезпечні для літніх людей, дітей та маломобільних мешканців", - додають у ЦНС.
Нагадаємо
Окупаційна адміністрація Херсонщини не має достатньо водовозів під час відключень електроенергії і сама визнає проблему.
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