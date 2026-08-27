рф планирует дополнительную мобилизацию 600 тысяч человек в 2026–2027 годах - разведка

россия прорабатывает планы новой волны мобилизации в 2026–2027 годах. В этом году рф планирует набрать 300 тысяч человек, и еще 300 тысяч - в следующем. Такую информацию Главного управления разведки и Службы внешней разведки обнародовали на сайте Офиса президента Украины, передает УНН.

Детали

россия прорабатывает планы по проведению дополнительной волны мобилизации в 2026–2027 годах, рассчитывая набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем - говорится в сообщении.

Украинская разведка связывает подготовку дополнительной мобилизации с потерей россией инициативы в войне, постоянным ростом уровня потерь на фронте и замедлением набора контрактников в регионах.

Потери россии в личном составе за январь - июль 2026 года составили около 240 тысяч человек, из них не менее 140 тысяч - безвозвратные. В то же время в российский оккупационный контингент по контракту за это время привлекли менее, а именно - 232 тысячи человек - говорится в сообщении.

Также, по информации разведки, для привлечения криминальных элементов к военной службе в рфначали вносить изменения в законодательство.

В рамках подготовки дополнительной волны мобилизации и привлечения криминальных элементов на контрактную службу начался процесс внесения соответствующих изменений в российское законодательство и подзаконные акты, существенно усиливается контроль за воинским учетом, создаются механизмы дополнительного рекрутинга лиц, отбывающих наказание в системе российских тюрем и лагерей, разрабатываются дополнительные меры принуждения - говорится в сообщении.

По данным разведки, подготовка мобилизованных может длиться от 15 до 60 суток. При этом не исключается, что часть мобилизованных будут обучать на полигонах в беларуси.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что после сентябрьских выборов россия может привлечь 300 тысяч военнослужащих в 2026 году. Решение о мобилизации не подтверждено.