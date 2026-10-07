Родители первоклассников ещё могут получить 5000 гривен от государства — как это сделать

Родители детей, которые в этом году пошли в первый класс, ещё могут получить государственную выплату в размере 5000 гривен по программе «Пакет школьника». Подать заявление на помощь можно до 1 ноября. Об этом сообщает «Дія», информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оформить выплату можно онлайн через приложение «Дія». Для этого:

откройте Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника;

выберите ребёнка, который идёт в первый класс

откройте Дія.Карту со счётом «Забота о ребёнке», если у вас её ещё нет;

выберите её для зачисления выплаты;

проверьте данные и подпишите заявление Дія.Підписом.

И небольшое напоминание: государственные выплаты на детей зачисляются на специальный счёт «Забота о ребёнке» Дія.Карты — говорится в сообщении.

Напомним

Родители первоклассников могут получить единовременную государственную выплату в размере 5 тысяч гривен на школьные принадлежности, одежду и обувь. По состоянию на середину сентября было одобрено более 163 тысяч заявлений.

Украинские семьи начали получать средства по программе «Пакет школьника»