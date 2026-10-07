Родители первоклассников ещё могут получить 5000 гривен от государства — как это сделать
Киев • УНН
Заявления на выплату 5000 гривен по программе «Пакет школьника» принимают до 1 ноября через «Дію». Помощь зачислят на Дія.Картку.
Родители детей, которые в этом году пошли в первый класс, ещё могут получить государственную выплату в размере 5000 гривен по программе «Пакет школьника». Подать заявление на помощь можно до 1 ноября. Об этом сообщает «Дія», информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оформить выплату можно онлайн через приложение «Дія». Для этого:
- откройте Сервисы → Помощь от государства → Пакет школьника;
- выберите ребёнка, который идёт в первый класс
- откройте Дія.Карту со счётом «Забота о ребёнке», если у вас её ещё нет;
- выберите её для зачисления выплаты;
- проверьте данные и подпишите заявление Дія.Підписом.
И небольшое напоминание: государственные выплаты на детей зачисляются на специальный счёт «Забота о ребёнке» Дія.Карты
Напомним
Родители первоклассников могут получить единовременную государственную выплату в размере 5 тысяч гривен на школьные принадлежности, одежду и обувь. По состоянию на середину сентября было одобрено более 163 тысяч заявлений.
Украинские семьи начали получать средства по программе «Пакет школьника»08.08.26, 00:32 • 5836 просмотров