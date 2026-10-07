Батьки першокласників ще можуть отримати 5000 гривень від держави - як це зробити

Батьки дітей, які цього року пішли до першого класу, ще мають можливість отримати державну виплату в розмірі 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра". Подати заяву на допомогу можна до 1 листопада. Про це повідомляє "Дія", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що оформити виплату можна онлайн через застосунок "Дія". Для цього:

відкрийте Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра;

оберіть дитину, яка йде до першого класу

відкрийте Дія.Картку з рахунком "Турбота для дитини", якщо ще не маєте;

оберіть її для зарахування виплати;

перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.

І маленьке нагадування: державні виплати на дітей зараховуються на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Батьки першокласників можуть отримати одноразову державну виплату у 5 тисяч гривень на шкільне приладдя, одяг та взуття. Станом на середину вересня було погоджено понад 163 тисячі заяв.

Українські родини почали отримувати кошти за програмою Пакунок школяра