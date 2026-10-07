Батьки першокласників ще можуть отримати 5000 гривень від держави - як це зробити
Київ • УНН
Заяви на виплату 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра" приймають до 1 листопада через "Дію". Допомогу зарахують на Дія.Картку.
Батьки дітей, які цього року пішли до першого класу, ще мають можливість отримати державну виплату в розмірі 5000 гривень за програмою "Пакунок школяра". Подати заяву на допомогу можна до 1 листопада. Про це повідомляє "Дія", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що оформити виплату можна онлайн через застосунок "Дія". Для цього:
- відкрийте Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра;
- оберіть дитину, яка йде до першого класу
- відкрийте Дія.Картку з рахунком "Турбота для дитини", якщо ще не маєте;
- оберіть її для зарахування виплати;
- перевірте дані та підпишіть заяву Дія.Підписом.
І маленьке нагадування: державні виплати на дітей зараховуються на спеціальний рахунок "Турбота для дитини" Дія.Картки
Нагадаємо
Батьки першокласників можуть отримати одноразову державну виплату у 5 тисяч гривень на шкільне приладдя, одяг та взуття. Станом на середину вересня було погоджено понад 163 тисячі заяв.
Українські родини почали отримувати кошти за програмою Пакунок школяра08.08.26, 00:32 • 5836 переглядiв