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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 970 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 4270 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29240 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159983 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138362 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141406 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136018 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135920 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196678 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77712 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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У Латвії 72-річного росіянина засудили до 8 років ув’язнення за шпигунство на користь рф

Суд у Ризі засудив 72-річного громадянина РФ до 8 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. У гаражі засудженого знайшли вибухівку та набої.

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На Луганщині загинув доброволець із Латвії Едгар Платонов

41-річний Едгар Платонов з Латвії загинув 25 грудня 2024 року в Новоєгорівці на Луганщині. Він добровільно воював у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ.

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У країнах Балтії та у Польщі через шторми знеструмлено десятки тисяч будинків

Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про відправку в Україну нової партії військової допомоги, що включає понад 500 безпілотників. Це частина запланованої поставки 2500 дронів на суму 4 млн євро.

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