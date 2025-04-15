Wizz Air, Ryanair та AirBaltic планують відновити рейси в Україну. Wizz Air розробила план на 100 маршрутів, Ryanair готує
п'ятирічний план відновлення, а AirBaltic хоче бути першою.
Суд у Ризі засудив 72-річного громадянина РФ до 8 років ув'язнення за шпигунство на користь Росії. У гаражі засудженого знайшли
вибухівку та набої.
41-річний Едгар Платонов з Латвії загинув 25 грудня 2024 року в Новоєгорівці на Луганщині. Він добровільно воював у складі
Інтернаціонального легіону ЗСУ.
У Ризі відбулася зустріч щодо створення спеціального трибуналу для покарання керівництва країн-агресорів. Узгоджено юрисдикцію та
дорожню карту трибуналу, який може запрацювати до кінця 2024 року.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.
Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано
жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.
У Латвії вирує потужна буря з рекордними опадами. Затоплено вулиці, перекрито дороги, 30 тисяч людей без світла. У Ризі може
випасти двомісячна норма опадів, очікується сильна буря.
У Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони можуть жити перші 120 днів перебування в Латвії. Будівля розрахована на
125 осіб, має обладнану кухню та пральні машини.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про відправку в Україну нової партії військової допомоги, що включає понад 500
безпілотників. Це частина запланованої поставки 2500 дронів на суму 4 млн євро.