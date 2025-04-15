У країнах Балтії та у Польщі через шторми знеструмлено десятки тисяч будинків

Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.