Група європейських країн підтримала переговори про спільне ядерне стримування - Politico

Ексклюзив
14:11 • 12012 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 15868 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 16390 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 18020 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 45868 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 38319 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 37731 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30567 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 29175 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24641 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto15 лютого, 06:55 • 12352 перегляди
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островахVideo15 лютого, 09:03 • 6170 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15 лютого, 09:30 • 9148 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами15 лютого, 10:10 • 14064 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас11:01 • 8790 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 12009 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 90119 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 147168 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 80730 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 97251 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Гілларі Клінтон
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Крим
Німеччина
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 12392 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 20891 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 19958 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 23037 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 47438 перегляди
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення

Група європейських країн підтримала переговори про спільне ядерне стримування - Politico

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Латвія та Естонія висловили готовність долучитися до обговорень щодо створення спільного ядерного стримування в Європі. Німеччина та Франція також торкалися цього питання на Мюнхенській конференції.

Група європейських країн підтримала переговори про спільне ядерне стримування - Politico

Кілька європейських країн публічно оголосили про намір доєднатися до перемовин про створення спільного ядерного стримування в Європі. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зокрема, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня сказала, що Рига готова брати участь у таких обговореннях.

"Ядерне стримування може дати нам нові можливості. Чому б і ні?" - зазначила вона, застерігши водночас, що будь-які кроки мають відповідати "нашим міжнародним зобов’язанням".

Зі свого боку, заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон заявила, що її країна не виключає можливості приєднатися до переговорів на ранній стадії щодо спільного ядерного стримування в Європі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон у промовах на Мюнхенській конференції торкалися питання європейського ядерного стримування.

Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду 15.02.26, 17:55 • 1096 переглядiв

Макрон згадав про необхідність "переосмислити ядерне стримування", враховуючи також застосування звичайної зброї, такої як далекобійні ракети.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що "ядерне стримування є важливою темою" на цьогорічній конференції.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен також узяв участь у закритій дискусії на цю тему на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Як зазначається, два європейські високопосадовці заявили, що європейські країни теоретично можуть допомогти підтримати ядерний потенціал Франції, надавши звичайні військові засоби, такі як підводні човни.

Париж також може розглянути можливість збільшення свого ядерного арсеналу коштом субсидій від інших країн, додали джерела.

Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters15.02.26, 18:10 • 656 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Рига
Латвія
Емманюель Макрон
Франція
Бельгія
Європа
Німеччина
Естонія