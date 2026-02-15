Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters

Іран пропонує США включити економічну складову в нову ядерну угоду, що передбачає взаємну вигоду в обмін на обмеження ядерної діяльності та послаблення санкцій. Тегеран заявляє про можливі домовленості в енергетичній, гірничодобувній та авіаційній сферах.