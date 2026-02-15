$42.990.00
Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Іран пропонує США включити економічну складову в нову ядерну угоду, що передбачає взаємну вигоду в обмін на обмеження ядерної діяльності та послаблення санкцій. Тегеран заявляє про можливі домовленості в енергетичній, гірничодобувній та авіаційній сферах.

Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters

Іран заявляє, що у межах переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми на столі можуть опинитися потенційні домовленості в енергетичній, гірничодобувній та авіаційній сферах. Про це повідомлє Reuters з посиланням на заяви іранських посадовців, передає УНН.

Деталі

За словами представників іранського МЗС, майбутня угода має містити економічну складову, яка створить для Вашингтона пряму комерційну зацікавленість у її збереженні.

Йдеться, зокрема, про можливу участь американських компаній у проектах з видобутку нафти та газу, інвестиції у гірничодобувний сектор, а також про закупівлю цивільних літаків.

У Тегерані наголошують, що після виходу США з ядерної угоди 2015 року довіра до довгострокових домовленостей була підірвана. Тому новий формат потенційної угоди, за задумом іранської сторони, має передбачати взаємну економічну вигоду, що ускладнить односторонній вихід однієї зі сторін у майбутньому.

Наразі Іран сигналізує про готовність до певних компромісів, зокрема щодо рівня збагачення урану та розширення механізмів міжнародної верифікації. Водночас Тегеран наполягає на збереженні права на цивільну ядерну програму та повному або поетапному скасуванні санкцій.

США, зі свого боку, публічно виступають за максимально жорсткі обмеження ядерної діяльності Ірану. Паралельно Вашингтон продовжує посилювати тиск, у тому числі шляхом обговорення додаткових заходів для обмеження експорту іранської нафти, зокрема до Китаю.

США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters15.02.26, 03:41 • 10824 перегляди

Експерти зазначають, що заяви про можливі економічні угоди поки мають декларативний характер. Конкретних контрактів, визначених компаній або узгоджених сум інвестицій наразі не оприлюднено. Так само відсутній погоджений текст рамкової угоди між сторонами.

Попри це, сама поява економічного виміру в публічній риториці Ірану свідчить про спробу переформатувати переговорний процес. Тегеран намагається поєднати питання ядерної безпеки із комерційними інтересами, розраховуючи, що це підвищить політичну стійкість потенційних домовленостей.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів найближчих раундів переговорів та готовності сторін знайти компроміс між санкційним тиском і ядерними обмеженнями.

Нагадаємо

США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафту. Індо-Тихоокеанське командування ЗС США перехопило танкер Veronica III під прапором Панами, який перевозив іранську нафту в обхід санкцій. Судно відстежували від Карибського моря до Індійського океану.

Олександра Василенко

