США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters
Київ • УНН
Американське командування розробляє плани тривалих військових операцій проти Ірану, що можуть тривати тиждень і більше у разі відповідного наказу президента Дональда Трампа. Про це Reuters розповіли джерела у Білому домі, пише УНН.
Деталі
За даними офіційних джерел, накопичення вогневих засобів у регіоні має на меті не лише оборону, а й забезпечення здатності до масованих ударів. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що попри пріоритетність дипломатичної угоди, досягти домовленостей із Тегераном вкрай важко.
Потужне військове угруповання повинно стати вагомим аргументом під час зустрічі американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іранською стороною, яка запланована на вівторок у Женеві.
Підвищення ставок у регіоні
План операцій, який обговорюють у військових колах, передбачає набагато серйозніший рівень ескалації, ніж будь-які попередні сутички між країнами. Пентагон уже направив тисячі додаткових військовослужбовців для підтримки боєготовності в зоні можливого конфлікту.
Поки Оман намагається виступати посередником у діалозі, Вашингтон демонструє готовність до радикальних дій у разі, якщо іранське керівництво не піде на поступки щодо своєї ядерної та регіональної політики.
