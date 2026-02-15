$42.990.00
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 15160 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 16588 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 17230 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 17526 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17206 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14634 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14987 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14939 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14376 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Американське командування розробляє плани тривалих військових операцій проти Ірану, що можуть тривати тиждень і більше. Це має стати аргументом на переговорах щодо ядерної та регіональної політики Ірану.

США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters

Американське командування розробляє плани тривалих військових операцій проти Ірану, що можуть тривати тиждень і більше у разі відповідного наказу президента Дональда Трампа. Про це Reuters розповіли джерела у Білому домі, пише УНН.

Деталі

За даними офіційних джерел, накопичення вогневих засобів у регіоні має на меті не лише оборону, а й забезпечення здатності до масованих ударів. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що попри пріоритетність дипломатичної угоди, досягти домовленостей із Тегераном вкрай важко.

Трамп відправив найбільший у світі авіаносець до Близького Сходу, щоб посилити тиск на Іран - The Guardian14.02.26, 03:20 • 9208 переглядiв

Потужне військове угруповання повинно стати вагомим аргументом під час зустрічі американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іранською стороною, яка запланована на вівторок у Женеві.

Підвищення ставок у регіоні

План операцій, який обговорюють у військових колах, передбачає набагато серйозніший рівень ескалації, ніж будь-які попередні сутички між країнами. Пентагон уже направив тисячі додаткових військовослужбовців для підтримки боєготовності в зоні можливого конфлікту.

Поки Оман намагається виступати посередником у діалозі, Вашингтон демонструє готовність до радикальних дій у разі, якщо іранське керівництво не піде на поступки щодо своєї ядерної та регіональної політики.

Посланці Трампа проведуть переговори з Іраном та Україною і рф в один день - Reuters14.02.26, 08:11 • 7468 переглядiв

Степан Гафтко

