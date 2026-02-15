$42.990.00
США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Американское командование разрабатывает планы длительных военных операций против Ирана, которые могут продолжаться неделю и более. Это должно стать аргументом на переговорах по ядерной и региональной политике Ирана.

США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters

Американское командование разрабатывает планы длительных военных операций против Ирана, которые могут продолжаться неделю и более в случае соответствующего приказа президента Дональда Трампа. Об этом Reuters рассказали источники в Белом доме, пишет УНН.

Детали

По данным официальных источников, накопление огневых средств в регионе имеет целью не только оборону, но и обеспечение способности к массированным ударам. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что несмотря на приоритетность дипломатического соглашения, достичь договоренностей с Тегераном крайне трудно.

Трамп отправил крупнейший в мире авианосец на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран - The Guardian14.02.26, 03:20 • 9208 просмотров

Мощная военная группировка должна стать весомым аргументом во время встречи американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с иранской стороной, которая запланирована на вторник в Женеве.

Повышение ставок в регионе

План операций, который обсуждают в военных кругах, предусматривает гораздо более серьезный уровень эскалации, чем любые предыдущие столкновения между странами. Пентагон уже направил тысячи дополнительных военнослужащих для поддержания боеготовности в зоне возможного конфликта.

Пока Оман пытается выступать посредником в диалоге, Вашингтон демонстрирует готовность к радикальным действиям в случае, если иранское руководство не пойдет на уступки относительно своей ядерной и региональной политики.

Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14.02.26, 08:11 • 7468 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Марко Рубио
Женева
Пентагон
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Соединённые Штаты
Иран