США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters
Киев • УНН
Американское командование разрабатывает планы длительных военных операций против Ирана, которые могут продолжаться неделю и более. Это должно стать аргументом на переговорах по ядерной и региональной политике Ирана.
Детали
По данным официальных источников, накопление огневых средств в регионе имеет целью не только оборону, но и обеспечение способности к массированным ударам. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что несмотря на приоритетность дипломатического соглашения, достичь договоренностей с Тегераном крайне трудно.
Мощная военная группировка должна стать весомым аргументом во время встречи американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с иранской стороной, которая запланирована на вторник в Женеве.
Повышение ставок в регионе
План операций, который обсуждают в военных кругах, предусматривает гораздо более серьезный уровень эскалации, чем любые предыдущие столкновения между странами. Пентагон уже направил тысячи дополнительных военнослужащих для поддержания боеготовности в зоне возможного конфликта.
Пока Оман пытается выступать посредником в диалоге, Вашингтон демонстрирует готовность к радикальным действиям в случае, если иранское руководство не пойдет на уступки относительно своей ядерной и региональной политики.
