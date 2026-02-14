Трамп отправил крупнейший в мире авианосец на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран - The Guardian

$42.990.04
Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп приказал крупнейшему в мире авианосцу отплыть из Карибского моря на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран на фоне обсуждений об ограничении его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что "Джеральд Форд" усилит в регионе группу корабля "Авраам Линкольн", которая уже развернута для проведения военной операции против Тегерана.

Издание напоминает, что во вторник Трамп заявил, что "размышляет" об отправке второй ударной группы авианосцев на Ближний Восток, хотя Тегеран якобы "готов заключить ядерную сделку".

Риторика Трампа в отношении Ирана заметно изменилась за последний месяц. Сначала он, казалось, намекал, что хочет вмешаться, говоря людям, протестовавшим против режима страны, что "помощь придет". Но к тому времени у США было слишком мало военных ресурсов

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что для перехода от берегов Америки к Азии авианосцу "Джеральд Форд" и судам сопровождения понадобится около трех недель. За это время в Белом доме надеются дожать Иран дипломатически.

Напомним

По информации Bloomberg, дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик, несмотря на позитивные заявления лидеров. Отсутствие четких договоренностей и новые провокации Тегерана повышают вероятность американских авиаударов.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Хранитель
Белый дом
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран