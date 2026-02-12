$43.030.06
Число погибших в Иране достигло 7002 человек, растет напряженность на фоне ядерных переговоров - AP

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Число погибших в Иране во время прошломесячных протестов достигло 7002 человек, что усиливает внутреннюю и внешнюю напряженность. Норвежский Нобелевский комитет призвал освободить лауреата Премии мира Наргес Мохаммади из-за жестокого обращения.

Число погибших в Иране достигло 7002 человек, растет напряженность на фоне ядерных переговоров - AP

Число погибших в результате подавления общенациональных протестов в Иране в прошлом месяце достигло по меньшей мере 7 002 человек. В то же время эта цифра может увеличиться, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Детали

В публикации также говорится о том, что рост числа погибших в результате демонстраций усиливает общую напряженность, с которой сталкивается Иран как внутри страны, так и за ее пределами, пытаясь вести переговоры с США по своей ядерной программе. Второй раунд переговоров остается под вопросом, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напрямую обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ужесточить требования к Тегерану в ходе переговоров.

Тем временем Норвежский Нобелевский комитет заявил, что он "глубоко потрясен достоверными сообщениями о жестоком задержании, физическом насилии и продолжающемся жестоком обращении, угрожающем жизни" лауреатки Премии мира 2023 года Наргес Мохаммади.

Комитет, присуждающий премию, заявил, что располагает информацией о том, что Мохаммади была избита во время ареста в декабре и продолжает подвергаться жестокому обращению. Он призвал к ее немедленному и безоговорочному освобождению.

Ей продолжают отказывать в адекватной, постоянной медицинской помощи, при этом она подвергается жестким допросам и запугиваниям. Она несколько раз теряла сознание, страдает от опасно высокого кровяного давления и не имеет доступа к необходимому лечению подозрения на опухоль молочной железы - заявили в комитете.

Власти Ирана приговорили 53-летнюю Мохаммади к более чем семи годам тюремного заключения. Перед ее арестом сторонники в течение нескольких месяцев предупреждали, что ей грозит возвращение в тюрьму после того, как в декабре 2024 года она получила отпуск из-за проблем со здоровьем.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что цены на нефть немного выросли на фоне обеспокоенности инвесторов эскалацией напряженности между США и Ираном из-за опасений, что любые нападения на Тегеран или судоходство могут привести к перебоям в поставках.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
