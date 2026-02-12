$43.030.06
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 15476 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 29717 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 23174 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 23042 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 22516 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 32043 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19714 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22020 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 39539 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Кількість загиблих в Ірані досягла 7002 людей, зростає напруга на тлі ядерних переговорів - AP

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Кількість загиблих в Ірані під час минуломісячних протестів сягнула 7002 людей, що посилює внутрішню та зовнішню напругу. Норвезький Нобелівський комітет закликав звільнити лауреатку Премії миру Наргес Мохаммаді через жорстоке поводження.

Кількість загиблих в Ірані досягла 7002 людей, зростає напруга на тлі ядерних переговорів - AP

Кількість загиблих в результаті придушення загальнонаціональних протестів в Ірані минулого місяця досягла щонайменше 7 002 людей. Водночас ця цифра може збільшитися, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

У публікації йдеться також про те, що зростання кількості загиблих в результаті демонстрацій посилює загальну напруженість, з якою стикається Іран як всередині країни, так і за її межами, намагаючись вести переговори зі США щодо своєї ядерної програми. Другий раунд переговорів залишається під питанням, оскільки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу безпосередньо звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням посилити вимоги до Тегерана в ході переговорів.

Тим часом Норвезький Нобелівський комітет заявив, що він "глибоко вражений достовірними повідомленнями про жорстоке затримання, фізичне насильство та триваюче жорстоке поводження, що загрожує життю" лауреатки Премії миру 2023 року Наргес Мохаммаді.

Комітет, який присуджує премію, заявив, що має інформацію про те, що Мохаммаді була побита під час арешту в грудні і продовжує зазнавати жорстокого поводження. Він закликав до її негайного і беззастережного звільнення.

Їй продовжують відмовляти в адекватній, постійній медичній допомозі, при цьому вона піддається жорстким допитам і залякуванням. Вона кілька разів втрачала свідомість, страждає від небезпечно високого кров'яного тиску і не має доступу до необхідного лікування підозри на пухлину молочної залози - заявили в комітеті.

Влада Ірану засудив 53-річну Мохаммаді до понад семи років тюремного ув'язнення. Перед її арештом прихильники протягом кількох місяців попереджали, що їй загрожує повернення до в'язниці після того, як у грудні 2024 року вона отримала відпустку через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ціни на нафту трохи зросли, на тлі стурбованості інвесторів ескалацією напруженості між США та Іраном через побоювання, що будь-які напади на Тегеран чи судноплавство можуть призвести до перебоїв у постачанні.

Євген Устименко

