Кількість загиблих в Ірані досягла 7002 людей, зростає напруга на тлі ядерних переговорів - AP

Кількість загиблих в результаті придушення загальнонаціональних протестів в Ірані минулого місяця досягла щонайменше 7 002 людей. Водночас ця цифра може збільшитися, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

У публікації йдеться також про те, що зростання кількості загиблих в результаті демонстрацій посилює загальну напруженість, з якою стикається Іран як всередині країни, так і за її межами, намагаючись вести переговори зі США щодо своєї ядерної програми. Другий раунд переговорів залишається під питанням, оскільки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу безпосередньо звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням посилити вимоги до Тегерана в ході переговорів.

Тим часом Норвезький Нобелівський комітет заявив, що він "глибоко вражений достовірними повідомленнями про жорстоке затримання, фізичне насильство та триваюче жорстоке поводження, що загрожує життю" лауреатки Премії миру 2023 року Наргес Мохаммаді.

Комітет, який присуджує премію, заявив, що має інформацію про те, що Мохаммаді була побита під час арешту в грудні і продовжує зазнавати жорстокого поводження. Він закликав до її негайного і беззастережного звільнення.

Їй продовжують відмовляти в адекватній, постійній медичній допомозі, при цьому вона піддається жорстким допитам і залякуванням. Вона кілька разів втрачала свідомість, страждає від небезпечно високого кров'яного тиску і не має доступу до необхідного лікування підозри на пухлину молочної залози - заявили в комітеті.

Влада Ірану засудив 53-річну Мохаммаді до понад семи років тюремного ув'язнення. Перед її арештом прихильники протягом кількох місяців попереджали, що їй загрожує повернення до в'язниці після того, як у грудні 2024 року вона отримала відпустку через проблеми зі здоров'ям.

