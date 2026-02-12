Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо напруженості у відносинах між США та Іраном

Ціни на нафту трохи зросли в четвер вранці, на тлі стурбованості інвесторів ескалацією напруженості між США та Іраном через побоювання, що будь-які напади на Тегеран чи судноплавство можуть призвести до перебоїв у постачанні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 27 центів, або на 0,39%, до 69,67 долара за барель о 03:50 за Гринвічем (05:50 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 29 центів, або на 0,45%, до $64,92.

Обидва бенчмарки завершили торги в середу зростанням. Ф'ючерси на Brent зросли на 0,87%, а на WTI - більш ніж на 1,05%, на тлі того, як побоювання інвесторів щодо напруженості у відносинах між США та Іраном затьмарили зростання запасів нафти у США.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, що вони не досягли "остаточної" угоди про подальші дії щодо Ірану, але наполягав на продовженні переговорів із Тегераном.

У вівторок Трамп заявив, що розглядає можливість відправлення другого авіаносця на Близький Схід, якщо угоди з Іраном не буде досягнуто, навіть попри те, що Вашингтон і Тегеран готуються відновити переговори.

Минулого тижня американські та іранські дипломати провели непрямі переговори в Омані. Дата та місце проведення наступного раунду американо-іранських переговорів поки не оголошено.

Стійке утримання ціни вище за рівень 65-66 доларів вимагатиме подальшої ескалації на Близькому Сході, тоді як будь-яка деескалація може швидко спровокувати фіксацію прибутку в районі 60-61 доларів на нафту марки WTI, заявив аналітик IG Тоні Сікамор.

За даними Міністерства праці США, зростання зайнятості в країні несподівано прискорилося у січні, а рівень безробіття знизився до 4,3%, що свідчить про здоров'я економіки. "Стійка економіка США також підтримує очікування щодо попиту на нафту", - сказав Мін'юй Гао, головний дослідник у галузі енергетики та хімічної промисловості в China Futures.

Значне збільшення запасів нафти США обмежило зростання цін. За даними Управління енергетичної інформації, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 8,5 млн барелів до 428,8 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків.

Однак з початку року зростання світових запасів нафти в цілому виявилося нижчим за очікування, а чисті довгі позиції щодо закордонних ф'ючерсів і опціонів на нафту ще не досягли рівня переваги, зазначив Гао.

Таким чином, ціни на нафту, імовірно, залишаться з ухилом у бік зростання, чому сприяють ситуація у відносинах США та Ірану, посилення санкцій щодо російської нафти та очікування скорочення експорту, додав Гао.

