Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо напруженості у відносинах між США та Іраном

Ексклюзив
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обурені
11 лютого, 16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Четверо загиблих та троє поранених на Дніпропетровщині після ворожих ударів 11 лютого, 21:26
Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від держави 11 лютого, 21:59
В Одесі пролунали вибухи: влада закликає залишатися в укриттях 11 лютого, 22:52
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи 00:39
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК 02:12
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити 11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкція 10 лютого, 13:55
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Естонія
Швеція
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57 11 лютого, 16:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини 11 лютого, 14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів 11 лютого, 12:28
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ 11 лютого, 08:43
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт 9 лютого, 17:00
Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо напруженості у відносинах між США та Іраном

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів щодо ескалації напруженості між США та Іраном. Ф'ючерси на Brent подорожчали до $69,67, а WTI – до $64,92.

Нафта дорожчає на тлі побоювань щодо напруженості у відносинах між США та Іраном

Ціни на нафту трохи зросли в четвер вранці, на тлі стурбованості інвесторів ескалацією напруженості між США та Іраном через побоювання, що будь-які напади на Тегеран чи судноплавство можуть призвести до перебоїв у постачанні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 27 центів, або на 0,39%, до 69,67 долара за барель о 03:50 за Гринвічем (05:50 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 29 центів, або на 0,45%, до $64,92.

Обидва бенчмарки завершили торги в середу зростанням. Ф'ючерси на Brent зросли на 0,87%, а на WTI - більш ніж на 1,05%, на тлі того, як побоювання інвесторів щодо напруженості у відносинах між США та Іраном затьмарили зростання запасів нафти у США.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу після переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, що вони не досягли "остаточної" угоди про подальші дії щодо Ірану, але наполягав на продовженні переговорів із Тегераном.

Зустріч Трампа та Нетаньягу завершилася без "остаточного" результату щодо Ірану - ЗМІ11.02.26, 23:03 • 2806 переглядiв

У вівторок Трамп заявив, що розглядає можливість відправлення другого авіаносця на Близький Схід, якщо угоди з Іраном не буде досягнуто, навіть попри те, що Вашингтон і Тегеран готуються відновити переговори.

Минулого тижня американські та іранські дипломати провели непрямі переговори в Омані. Дата та місце проведення наступного раунду американо-іранських переговорів поки не оголошено.

Стійке утримання ціни вище за рівень 65-66 доларів вимагатиме подальшої ескалації на Близькому Сході, тоді як будь-яка деескалація може швидко спровокувати фіксацію прибутку в районі 60-61 доларів на нафту марки WTI, заявив аналітик IG Тоні Сікамор.

За даними Міністерства праці США, зростання зайнятості в країні несподівано прискорилося у січні, а рівень безробіття знизився до 4,3%, що свідчить про здоров'я економіки. "Стійка економіка США також підтримує очікування щодо попиту на нафту", - сказав Мін'юй Гао, головний дослідник у галузі енергетики та хімічної промисловості в China Futures.

Значне збільшення запасів нафти США обмежило зростання цін. За даними Управління енергетичної інформації, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 8,5 млн барелів до 428,8 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків.

Однак з початку року зростання світових запасів нафти в цілому виявилося нижчим за очікування, а чисті довгі позиції щодо закордонних ф'ючерсів і опціонів на нафту ще не досягли рівня переваги, зазначив Гао.

Таким чином, ціни на нафту, імовірно, залишаться з ухилом у бік зростання, чому сприяють ситуація у відносинах США та Ірану, посилення санкцій щодо російської нафти та очікування скорочення експорту, додав Гао.

Трамп скасував мита для Індії після припинення закупівель країною російської нафти07.02.26, 04:58 • 5779 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Brent
Дональд Трамп
Оман
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран