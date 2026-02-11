Зустріч Трампа та Нетаньягу завершилася без "остаточного" результату щодо Ірану - ЗМІ

$43.090.06
Ексклюзив
19:42 • 2974 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 7970 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 10104 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 10627 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 13006 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 20616 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16368 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20343 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32492 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24510 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Популярнi новини
Рада дозволила відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"11 лютого, 11:21 • 9740 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 13219 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 19164 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 10211 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 5126 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 20617 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 19174 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 22573 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32492 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 44874 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 5142 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 10224 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 13228 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 16288 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 32464 перегляди
Зустріч Трампа та Нетаньягу завершилася без "остаточного" результату щодо Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели зустріч у Білому домі. Вони обговорили події з Іраном та війну в Газі, але остаточних домовленостей не було досягнуто.

Зустріч Трампа та Нетаньягу завершилася без "остаточного" результату щодо Ірану - ЗМІ

Зустріч президента США Дональда Трампа з прем'єром Ізраїлю Бентяміном Нетаньягу завершилася в середу вдень після того, як два союзники провели майже три години в Білому домі, обговорюючи останні події з Іраном та війну в Газі, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Видання зауважує, що ізраїльський лідер залишився поза полем зору журналістів і надав загальний огляд зустрічі, заявивши, що він обговорив "потреби Ізраїлю в галузі безпеки в контексті переговорів, і вони домовилися продовжувати тісну координацію та відносини".

Трамп заявив, що на зустрічі з Нетаньягу наполягав на продовженні переговорів США з Іраном11.02.26, 22:42 • 264 перегляди

Але Трамп у своєму дописі в соціальних мережах заявив, що це була "хороша зустріч", але зазначив, що Вашингтон продовжить шлях до досягнення угоди з Тегераном.

"Нічого остаточного не було досягнуто, окрім того, що я наполягав на тому, щоб переговори з Іраном продовжувалися, щоб побачити, чи можна укласти угоду", – сказав президент-республіканець. "Якщо це можливо, я дам прем'єр-міністру зрозуміти, що це буде перевагою. Якщо ні, нам просто доведеться подивитися, яким буде результат".

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що ізраїльська сторона побоюється, що адміністрація Трампа може піти на поступки Ірану в обмін на швидку "дипломатичну перемогу". Очікувалось, що під час візиту Нетаньягу представить розвідувальні дані щодо розвитку іранських балістичних технологій та активності проіранських угруповань у регіоні, щоб обґрунтувати необхідність максимального тиску на Тегеран.

Антоніна Туманова

