Зустріч Трампа та Нетаньягу завершилася без "остаточного" результату щодо Ірану - ЗМІ

Зустріч президента США Дональда Трампа з прем'єром Ізраїлю Бентяміном Нетаньягу завершилася в середу вдень після того, як два союзники провели майже три години в Білому домі, обговорюючи останні події з Іраном та війну в Газі, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Видання зауважує, що ізраїльський лідер залишився поза полем зору журналістів і надав загальний огляд зустрічі, заявивши, що він обговорив "потреби Ізраїлю в галузі безпеки в контексті переговорів, і вони домовилися продовжувати тісну координацію та відносини".

Трамп заявив, що на зустрічі з Нетаньягу наполягав на продовженні переговорів США з Іраном

Але Трамп у своєму дописі в соціальних мережах заявив, що це була "хороша зустріч", але зазначив, що Вашингтон продовжить шлях до досягнення угоди з Тегераном.

"Нічого остаточного не було досягнуто, окрім того, що я наполягав на тому, щоб переговори з Іраном продовжувалися, щоб побачити, чи можна укласти угоду", – сказав президент-республіканець. "Якщо це можливо, я дам прем'єр-міністру зрозуміти, що це буде перевагою. Якщо ні, нам просто доведеться подивитися, яким буде результат".

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що ізраїльська сторона побоюється, що адміністрація Трампа може піти на поступки Ірану в обмін на швидку "дипломатичну перемогу". Очікувалось, що під час візиту Нетаньягу представить розвідувальні дані щодо розвитку іранських балістичних технологій та активності проіранських угруповань у регіоні, щоб обґрунтувати необхідність максимального тиску на Тегеран.