Встреча Трампа и Нетаньяху завершилась без "окончательного" результата по Ирану - СМИ

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху завершилась в среду днем после того, как два союзника провели почти три часа в Белом доме, обсуждая последние события с Ираном и войну в Газе, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что израильский лидер остался вне поля зрения журналистов и представил общий обзор встречи, заявив, что он обсудил "потребности Израиля в области безопасности в контексте переговоров, и они договорились продолжать тесную координацию и отношения".

Трамп заявил, что на встрече с Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров США с Ираном

Но Трамп в своем сообщении в социальных сетях заявил, что это была "хорошая встреча", но отметил, что Вашингтон продолжит путь к достижению соглашения с Тегераном.

"Ничего окончательного не было достигнуто, кроме того, что я настаивал на том, чтобы переговоры с Ираном продолжались, чтобы увидеть, можно ли заключить сделку", – сказал президент-республиканец. "Если это возможно, я дам премьер-министру понять, что это будет преимуществом. Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат".

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что израильская сторона опасается, что администрация Трампа может пойти на уступки Ирану в обмен на быструю "дипломатическую победу". Ожидалось, что во время визита Нетаньяху представит разведывательные данные о развитии иранских баллистических технологий и активности проиранских группировок в регионе, чтобы обосновать необходимость максимального давления на Тегеран.