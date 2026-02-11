$43.090.06
Эксклюзив
19:42 • 2980 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 7984 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 10112 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 10635 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 13013 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 20621 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16369 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20343 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32495 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24511 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Встреча Трампа и Нетаньяху завершилась без "окончательного" результата по Ирану - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Белом доме. Они обсудили события с Ираном и войну в Газе, но окончательных договоренностей не было достигнуто.

Встреча Трампа и Нетаньяху завершилась без "окончательного" результата по Ирану - СМИ

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху завершилась в среду днем после того, как два союзника провели почти три часа в Белом доме, обсуждая последние события с Ираном и войну в Газе, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Издание отмечает, что израильский лидер остался вне поля зрения журналистов и представил общий обзор встречи, заявив, что он обсудил "потребности Израиля в области безопасности в контексте переговоров, и они договорились продолжать тесную координацию и отношения".

Трамп заявил, что на встрече с Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров США с Ираном11.02.26, 22:42 • 264 просмотра

Но Трамп в своем сообщении в социальных сетях заявил, что это была "хорошая встреча", но отметил, что Вашингтон продолжит путь к достижению соглашения с Тегераном.

"Ничего окончательного не было достигнуто, кроме того, что я настаивал на том, чтобы переговоры с Ираном продолжались, чтобы увидеть, можно ли заключить сделку", – сказал президент-республиканец. "Если это возможно, я дам премьер-министру понять, что это будет преимуществом. Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат".

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что израильская сторона опасается, что администрация Трампа может пойти на уступки Ирану в обмен на быструю "дипломатическую победу". Ожидалось, что во время визита Нетаньяху представит разведывательные данные о развитии иранских баллистических технологий и активности проиранских группировок в регионе, чтобы обосновать необходимость максимального давления на Тегеран.

Антонина Туманова

