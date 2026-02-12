Нефть дорожает на фоне опасений относительно напряженности в отношениях между США и Ираном

$43.030.06
11 февраля, 19:42 • 13725 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 25744 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 20067 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 20112 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 20171 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 28461 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18895 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21788 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37091 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25383 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Четверго погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 9210 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 6672 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 6102 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 12988 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 7856 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 28466 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 25321 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 27132 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 37093 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 49296 просмотра
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Эстония
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 13104 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 15484 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 16850 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 18782 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 34664 просмотра
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Шахед-136
Financial Times

Нефть дорожает на фоне опасений относительно напряженности в отношениях между США и Ираном

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов относительно эскалации напряженности между США и Ираном. Фьючерсы на Brent подорожали до $69,67, а WTI – до $64,92.

Нефть дорожает на фоне опасений относительно напряженности в отношениях между США и Ираном

Цены на нефть немного выросли в четверг утром на фоне обеспокоенности инвесторов эскалацией напряженности между США и Ираном из-за опасений, что любые нападения на Тегеран или судоходство могут привести к перебоям в поставках, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 27 центов, или на 0,39%, до 69,67 доллара за баррель в 03:50 по Гринвичу (05:50 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 29 центов, или на 0,45%, до $64,92.

Оба бенчмарка завершили торги в среду ростом. Фьючерсы на Brent выросли на 0,87%, а на WTI - более чем на 1,05%, на фоне того, как опасения инвесторов относительно напряженности в отношениях между США и Ираном затмили рост запасов нефти в США.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что они не достигли "окончательного" соглашения о дальнейших действиях в отношении Ирана, но настаивал на продолжении переговоров с Тегераном.

Встреча Трампа и Нетаньяху завершилась без "окончательного" результата по Ирану - СМИ11.02.26, 23:03 • 3058 просмотров

Во вторник Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца на Ближний Восток, если соглашения с Ираном не будет достигнуто, даже несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран готовятся возобновить переговоры.

На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели непрямые переговоры в Омане. Дата и место проведения следующего раунда американо-иранских переговоров пока не объявлены.

Устойчивое удержание цены выше уровня 65-66 долларов потребует дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, тогда как любая деэскалация может быстро спровоцировать фиксацию прибыли в районе 60-61 долларов на нефть марки WTI, заявил аналитик IG Тони Сикамор.

По данным Министерства труда США, рост занятости в стране неожиданно ускорился в январе, а уровень безработицы снизился до 4,3%, что свидетельствует о здоровье экономики. "Устойчивая экономика США также поддерживает ожидания относительно спроса на нефть", - сказал Миньюй Гао, главный исследователь в области энергетики и химической промышленности в China Futures.

Значительное увеличение запасов нефти США ограничило рост цен. По данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,5 млн баррелей до 428,8 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков.

Однако с начала года рост мировых запасов нефти в целом оказался ниже ожиданий, а чистые длинные позиции по зарубежным фьючерсам и опционам на нефть еще не достигли уровня преимущества, отметил Гао.

Таким образом, цены на нефть, вероятно, останутся с уклоном в сторону роста, чему способствуют ситуация в отношениях США и Ирана, усиление санкций в отношении российской нефти и ожидания сокращения экспорта, добавил Гао.

Трамп отменил пошлины для Индии после прекращения закупок страной российской нефти07.02.26, 04:58 • 5779 просмотров

Юлия Шрамко

