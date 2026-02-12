Нефть дорожает на фоне опасений относительно напряженности в отношениях между США и Ираном

Цены на нефть немного выросли в четверг утром на фоне обеспокоенности инвесторов эскалацией напряженности между США и Ираном из-за опасений, что любые нападения на Тегеран или судоходство могут привести к перебоям в поставках, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 27 центов, или на 0,39%, до 69,67 доллара за баррель в 03:50 по Гринвичу (05:50 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 29 центов, или на 0,45%, до $64,92.

Оба бенчмарка завершили торги в среду ростом. Фьючерсы на Brent выросли на 0,87%, а на WTI - более чем на 1,05%, на фоне того, как опасения инвесторов относительно напряженности в отношениях между США и Ираном затмили рост запасов нефти в США.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что они не достигли "окончательного" соглашения о дальнейших действиях в отношении Ирана, но настаивал на продолжении переговоров с Тегераном.

Во вторник Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца на Ближний Восток, если соглашения с Ираном не будет достигнуто, даже несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран готовятся возобновить переговоры.

На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели непрямые переговоры в Омане. Дата и место проведения следующего раунда американо-иранских переговоров пока не объявлены.

Устойчивое удержание цены выше уровня 65-66 долларов потребует дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, тогда как любая деэскалация может быстро спровоцировать фиксацию прибыли в районе 60-61 долларов на нефть марки WTI, заявил аналитик IG Тони Сикамор.

По данным Министерства труда США, рост занятости в стране неожиданно ускорился в январе, а уровень безработицы снизился до 4,3%, что свидетельствует о здоровье экономики. "Устойчивая экономика США также поддерживает ожидания относительно спроса на нефть", - сказал Миньюй Гао, главный исследователь в области энергетики и химической промышленности в China Futures.

Значительное увеличение запасов нефти США ограничило рост цен. По данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,5 млн баррелей до 428,8 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков.

Однако с начала года рост мировых запасов нефти в целом оказался ниже ожиданий, а чистые длинные позиции по зарубежным фьючерсам и опционам на нефть еще не достигли уровня преимущества, отметил Гао.

Таким образом, цены на нефть, вероятно, останутся с уклоном в сторону роста, чему способствуют ситуация в отношениях США и Ирана, усиление санкций в отношении российской нефти и ожидания сокращения экспорта, добавил Гао.

