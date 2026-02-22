Число пострадавших от ночной атаки РФ на Киевскую область возросло до 17, четверо из них – дети

В результате ночной вражеской атаки на Киевскую область количество пострадавших возросло до 17, среди них — четверо детей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

По состоянию на сейчас имеем подтвержденную информацию о 17 пострадавших, среди них четверо детей. Сейчас в медицинских учреждениях находятся пять человек — четверо взрослых и один ребенок. Двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Ребенок также находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь - сообщил Калашник.

По его словам, на местах работают все оперативные службы. Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям.

Организована помощь для пострадавших. Людей обеспечиваем горячим питанием и всем необходимым. К работе присоединились благотворительные фонды "Рокада", Красный Крест. Также горячую еду доставляет поезд-кухня — совместный проект Укрзализныци и Фонда Говарда Г. Баффета - добавил Калашник.

Добавим

Глава ОВА напомнил, что этой ночью враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам области. Разрушения зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах. Наибольшие разрушения получили Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы.

Всего в результате атаки в области повреждено более 100 домов – это частные дома и квартиры в многоэтажках. Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки владельцев жилья. Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов. Пострадали также объекты бизнеса, складские и офисные помещения, гаражные кооперативы, транспорт - отметил Калашник.

В Броварском районе повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника.

В Обуховском районе — травмированы три человека, среди которых ребенок. Зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частные и многоэтажки), заведений образования, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры.

В Бориспольском районе — травмирован один человек. Повреждены частные дома, ферма и автомобили. Также в результате взрывной волны пострадала церковь. Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого.

В Бучанском районе — травмированы шесть человек, среди которых трое детей. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения.

В Фастовском районе — травмированы семь человек, среди которых один ребенок. К сожалению, в результате вражеского удара погиб один человек. Повреждены частные дома и автомобили.

Враг бьет по мирным городам и селам, по жилью людей, по бизнесу и инфраструктуре. Но Киевщина держится. Мы рядом с каждой семьей, которая пострадала, и сделаем все, чтобы помочь людям восстановить свои дома - резюмировал Калашник.

Напомним

В результате российской ракетно-дроновой атаки 22 февраля обесточены потребители в шести областях. Начаты аварийно-восстановительные работы, действуют графики отключений и ограничения потребления.

Ранее, как сообщал УНН, на Киевщине в результате атаки было известно о 15 пострадавших. Больше всего пострадавших в Фастовском районе, среди травмированных четверо детей.