14:20
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Киевскую область возросло до 17, четверо из них – дети

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Киевской области в результате ночной атаки врага пострадали 17 человек, среди которых четверо детей. Пятеро человек госпитализированы, двое взрослых в тяжелом состоянии.

Число пострадавших от ночной атаки РФ на Киевскую область возросло до 17, четверо из них – дети

В результате ночной вражеской атаки на Киевскую область количество пострадавших возросло до 17, среди них — четверо детей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН

По состоянию на сейчас имеем подтвержденную информацию о 17 пострадавших, среди них четверо детей. Сейчас в медицинских учреждениях находятся пять человек — четверо взрослых и один ребенок. Двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Ребенок также находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь 

- сообщил Калашник.

По его словам, на местах работают все оперативные службы. Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям.

Организована помощь для пострадавших. Людей обеспечиваем горячим питанием и всем необходимым. К работе присоединились благотворительные фонды "Рокада", Красный Крест. Также горячую еду доставляет поезд-кухня — совместный проект Укрзализныци и Фонда Говарда Г. Баффета 

- добавил Калашник.

Добавим

Глава ОВА напомнил, что этой ночью враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам области. Разрушения зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах. Наибольшие разрушения получили Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы.

Всего в результате атаки в области повреждено более 100 домов – это частные дома и квартиры в многоэтажках. Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки владельцев жилья. Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов. Пострадали также объекты бизнеса, складские и офисные помещения, гаражные кооперативы, транспорт 

- отметил Калашник.

В Броварском районе повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника.

В Обуховском районе — травмированы три человека, среди которых ребенок. Зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частные и многоэтажки), заведений образования, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры. 

В Бориспольском районе — травмирован один человек. Повреждены частные дома, ферма и автомобили. Также в результате взрывной волны пострадала церковь. Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого.

В Бучанском районе — травмированы шесть человек, среди которых трое детей. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения.

В Фастовском районе — травмированы семь человек, среди которых один ребенок. К сожалению, в результате вражеского удара погиб один человек. Повреждены частные дома и автомобили. 

Враг бьет по мирным городам и селам, по жилью людей, по бизнесу и инфраструктуре. Но Киевщина держится. Мы рядом с каждой семьей, которая пострадала, и сделаем все, чтобы помочь людям восстановить свои дома 

- резюмировал Калашник.

Напомним

В результате российской ракетно-дроновой атаки 22 февраля обесточены потребители в шести областях. Начаты аварийно-восстановительные работы, действуют графики отключений и ограничения потребления.

Ранее, как сообщал УНН, на Киевщине в результате атаки было известно о 15 пострадавших. Больше всего пострадавших в Фастовском районе, среди травмированных четверо детей.

Антонина Туманова

