Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 5508 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 10538 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 15387 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 31218 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 41702 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 36350 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 59056 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 60315 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40866 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37988 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 16550 перегляди
Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютогоPhoto22 лютого, 07:19 • 5474 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого22 лютого, 07:37 • 9500 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 10956 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 5118 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 68536 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 78131 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 87663 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 100396 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 138483 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 31789 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 34307 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 35198 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 26802 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 29333 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Ракетний комплекс "Тор"

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Київській області внаслідок нічної атаки ворога постраждали 17 осіб, серед яких четверо дітей. П'ятеро людей госпіталізовано, двоє дорослих у важкому стані.

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти

У результаті нічної ворожої атаки на Київську область кількість постраждалих зросла до 17, серед них - четверо дітей. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН

Станом на зараз маємо підтверджену інформацію про 17 постраждалих, серед них четверо дітей. Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу 

- повідомив Калашник.

За його словами, на місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям.

Організовано допомогу для постраждалих. Людей забезпечуємо гарячим харчуванням та всім необхідним. До роботи долучилися благодійні фонди "Рокада", Червоний Хрест. Також гарячу їжу доставляє потяг-кухня — спільний проєкт Укрзалізниці та Фундації Говарда Г. Баффета 

- додав Калашник.

Додамо

Голова ОВА нагадав, що цієї ночі ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах області. Руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт 

- зазначив Калашник.

У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку.

В Обухівському районі — травмовано троє людей, серед яких дитина. Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), заклада освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури. 

У Бориспільському районі — травмовано одну людину. Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого.

У Бучанському районі — травмовано шестеро осіб, серез яких троє дітей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення.

У Фастівському районі — травмовано семеро людей, серед яких одна дитина. На жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. 

Ворог б’є по мирних містах і селах, по житлу людей, по бізнесу та інфраструктурі. Але Київщина тримається. Ми поруч із кожною родиною, яка постраждала, і зробимо все, щоб допомогти людям відновити свої домівки 

- резюмував Калашник.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки 22 лютого знеструмлено споживачів у шести областях. Розпочато аварійно-відновлювальні роботи, діють графіки відключень та обмеження споживання.

Раніше, як повідомляв УНН, на Київщині внаслідок атаки було відомо про 15 постраждалих. Найбільше постраждалих у Фастівському районі, серед травмованих четверо дітей.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Село
російська пропаганда
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Броварський район
Київська область
благодійність
Українська залізниця