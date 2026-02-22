Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти

У результаті нічної ворожої атаки на Київську область кількість постраждалих зросла до 17, серед них - четверо дітей. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Станом на зараз маємо підтверджену інформацію про 17 постраждалих, серед них четверо дітей. Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу - повідомив Калашник.

За його словами, на місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям.

Організовано допомогу для постраждалих. Людей забезпечуємо гарячим харчуванням та всім необхідним. До роботи долучилися благодійні фонди "Рокада", Червоний Хрест. Також гарячу їжу доставляє потяг-кухня — спільний проєкт Укрзалізниці та Фундації Говарда Г. Баффета - додав Калашник.

Додамо

Голова ОВА нагадав, що цієї ночі ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах області. Руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

Загалом унаслідок атаки в області пошкоджено понад 100 осель – це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт - зазначив Калашник.

У Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку.

В Обухівському районі — травмовано троє людей, серед яких дитина. Зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), заклада освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури.

У Бориспільському районі — травмовано одну людину. Пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі. Також унаслідок вибухової хвилі постраждала церква. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого.

У Бучанському районі — травмовано шестеро осіб, серез яких троє дітей. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення.

У Фастівському районі — травмовано семеро людей, серед яких одна дитина. На жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Ворог б’є по мирних містах і селах, по житлу людей, по бізнесу та інфраструктурі. Але Київщина тримається. Ми поруч із кожною родиною, яка постраждала, і зробимо все, щоб допомогти людям відновити свої домівки - резюмував Калашник.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки 22 лютого знеструмлено споживачів у шести областях. Розпочато аварійно-відновлювальні роботи, діють графіки відключень та обмеження споживання.

Раніше, як повідомляв УНН, на Київщині внаслідок атаки було відомо про 15 постраждалих. Найбільше постраждалих у Фастівському районі, серед травмованих четверо дітей.