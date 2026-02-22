Атака рф 22 лютого призвела до знеструмлення в шести областях України

$43.270.00
50.920.00
ukenru
09:06 • 1510 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 17753 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 30014 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 26888 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 45298 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 43303 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 37756 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 36120 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28815 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25220 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
71%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети21 лютого, 23:57 • 7352 перегляди
Війська рф встановлюють mesh-модеми на ударні безпілотники "Молнія" для створення єдиної мережі управління22 лютого, 01:58 • 4954 перегляди
Репутація дружини експринца Ендрю остаточно зруйнована через нові викриття її зв'язків з Епштейном22 лютого, 02:16 • 5946 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 17662 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 10599 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 59326 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 68810 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 79157 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 92447 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 130401 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 26378 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 29537 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 30759 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 22742 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 25313 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ракетна система С-400

Атака рф 22 лютого призвела до знеструмлення в шести областях України

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки 22 лютого знеструмлено споживачів у шести областях. Розпочато аварійно-відновлювальні роботи, діють графіки відключень та обмеження споживання.

Атака рф 22 лютого призвела до знеструмлення в шести областях України

Внаслідок комбінованої російської ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України 22 лютого є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

У більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих атак вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Крім того, в областях де діють графіки відключень, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька пристроїв одночасно та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час - після 23:00

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО, особливо проти балістики.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Миколаївська область
Київська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Укренерго
Володимир Зеленський
Україна