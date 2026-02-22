Атака рф 22 лютого призвела до знеструмлення в шести областях України

Внаслідок комбінованої російської ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України 22 лютого є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

У більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих атак вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Крім того, в областях де діють графіки відключень, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька пристроїв одночасно та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час - після 23:00