Атака рф 22 лютого призвела до знеструмлення в шести областях України
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетно-дронової атаки 22 лютого знеструмлено споживачів у шести областях. Розпочато аварійно-відновлювальні роботи, діють графіки відключень та обмеження споживання.
Внаслідок комбінованої російської ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України 22 лютого є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи, повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.
Деталі
У більшості регіонів України через наслідки попередніх масованих атак вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Крім того, в областях де діють графіки відключень, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Час застосування знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька пристроїв одночасно та, за можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час - після 23:00
Нагадаємо
В ніч на 22 лютого росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. ППО збила 33 ракети і 274 безпілотники, зафіксовано влучання на 5 локаціях.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО, особливо проти балістики.