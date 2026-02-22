Атака рф 22 февраля привела к обесточиванию в шести областях Украины
Киев • УНН
В результате российской ракетно-дроновой атаки 22 февраля обесточены потребители в шести областях. Начаты аварийно-восстановительные работы, действуют графики отключений и ограничения потребления.
В результате комбинированной российской ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 22 февраля обесточены потребители в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы, сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Подробности
В большинстве регионов Украины из-за последствий предыдущих массированных атак вынужденно применяются меры ограничения потребления. Речь идет о графиках ограничения мощности для промышленности и графиках почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Кроме того, в областях, где действуют графики отключений, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.
Время применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. Не включайте несколько устройств одновременно и, по возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночное время - после 23:00
Напомним
В ночь на 22 февраля россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. ПВО сбила 33 ракеты и 274 беспилотника, зафиксированы попадания на 5 локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО, особенно против баллистики.