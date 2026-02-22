Венгрия не будет прекращать электроснабжение Украины - Сийярто объяснил причины
Киев • УНН
Венгрия не планирует останавливать экспорт электроэнергии в Украину из-за возможных негативных последствий для венгерской общины на Закарпатье. Прекращение поставок ударило бы по приграничным регионам, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт должен действовать крайне осторожно в этом вопросе, поскольку прекращение поставок электроэнергии в первую очередь ударило бы по приграничным регионам.
Нужно действовать с особой осторожностью, ведь прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст проблемы для семей, живущих по ту сторону границы
Эксперты отмечают, что экспорт электроэнергии из Венгрии крайне сложен с технической точки зрения. Кроме того, такой шаг мог бы иметь негативные политические и экономические последствия для правительства Виктора Орбана и самой Венгрии.
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, требуя возобновления Украиной транзита нефти через нефтепровод "Дружба".