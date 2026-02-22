$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 3018 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 6136 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 13185 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 29070 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 40008 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 35637 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 58142 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 59237 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40642 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37785 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Венгрия не будет прекращать электроснабжение Украины - Сийярто объяснил причины

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Венгрия не планирует останавливать экспорт электроэнергии в Украину из-за возможных негативных последствий для венгерской общины на Закарпатье. Прекращение поставок ударило бы по приграничным регионам, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Венгрия не будет прекращать электроснабжение Украины - Сийярто объяснил причины

Венгрия не планирует прекращать экспорт электроэнергии в Украину, в частности из-за возможных негативных последствий для венгерской общины в Закарпатье. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

Подробности

По его словам, Будапешт должен действовать крайне осторожно в этом вопросе, поскольку прекращение поставок электроэнергии в первую очередь ударило бы по приграничным регионам.

Нужно действовать с особой осторожностью, ведь прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст проблемы для семей, живущих по ту сторону границы

 - заявил Сийярто.

Эксперты отмечают, что экспорт электроэнергии из Венгрии крайне сложен с технической точки зрения. Кроме того, такой шаг мог бы иметь негативные политические и экономические последствия для правительства Виктора Орбана и самой Венгрии.

Напомним

Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против России, требуя возобновления Украиной транзита нефти через нефтепровод "Дружба".

Андрей Тимощенков

