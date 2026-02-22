$43.270.00
09:06 • 10374 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 26261 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 37501 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 33921 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 55081 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 54609 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40023 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37269 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29593 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 25811 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Ексклюзиви
Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти росії - Сійярто

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи відновлення Україною транзиту нафти через нафтопровід "Дружба".

Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій ЄС проти росії - Сійярто

Угорщина має намір заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

Деталі

За його словами, Будапешт не погодиться на нові санкційні рішення доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба".

На завтрашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ Євросоюз планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба", ми не дозволимо просувати вперед рішення, важливі для Києва

- заявив Сійярто.

Засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому планується розгляд нового пакета санкцій, має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо

МЗС України засудило ультиматуми Угорщини та Словаччини щодо енергопостачання, назвавши їх підіграванням агресору. Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження" через погрози з Будапешта та Братислави.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Рада Європейського Союзу
Братислава
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна
Київ