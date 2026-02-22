Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций ЕС против россии - Сийярто
Киев • УНН
Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против россии, требуя возобновления Украиной транзита нефти через нефтепровод "Дружба".
Венгрия намерена заблокировать принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.
Детали
По его словам, Будапешт не согласится на новые санкционные решения до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба".
На завтрашнем заседании Совета ЕС по иностранным делам Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций. Венгрия его заблокирует. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", мы не позволим продвигать вперед решения, важные для Киева
Заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором планируется рассмотрение нового пакета санкций, должно состояться в ближайшее время.
Напомним
МИД Украины осудил ультиматумы Венгрии и Словакии относительно энергоснабжения, назвав их подыгрыванием агрессору. Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения" из-за угроз из Будапешта и Братиславы.